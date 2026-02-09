ARA A PORTADA

Sabadell

Baralla i corredisses en un bar del centre de Sabadell de matinada després del robatori d'un mòbil

Hi ha dues persones detingudes que acumulaven diversos antecedents

Publicat el 09 de febrer de 2026 a les 10:23

Dues persones van ser detingudes la nit de diumenge al centre de Sabadell després de perpetrar un robatori violent d'un mòbil. Els fets van passar durant la mitjanit al passeig de la Plaça Major, segons han explicat fonts policials. Els assaltants van furtar el telèfon d'un altre client de la terrassa d'un bar de la zona i van fugir en una motocicleta després d'una baralla. Un dels autors havia llançat cadires i mobiliari a la zona, generant molt soroll. El moment de tensió, amb corredisses i crits entre els lladres i la víctima, no van passar desapercebudes en el veïnat.

Després de fugir amb la moto, els Mossos d'Esquadra van iniciar una persecució. Pocs minuts després, van detenir un dels assaltants a Sant Quirze del Vallès, mentre que l'altre autor dels fets es va entregar a dependències policials, on també va ser detingut. Els arrestats tenen 42 i 20 anys i acumulen cinc antecedents per fets similars. Afortunadament, la situació va acabar sense ferits ni danys importants en el mobiliari, tot i que la situació va trasbalsar molts residents que ho van patir de prop.

