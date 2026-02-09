ARA A PORTADA
La manca d'il·luminació als carrers de Sabadell, una assignatura pendent: "Em fa por tornar a casa sola" Jan Cañadell Puigmartí
"La il·luminació és un tema essencial de gestió municipal, al mateix nivell que la neteja o la seguretat" Jan Cañadell Puigmartí
Escoltar sense presses: Whendi Groo presenta el seu nou àlbum en una 'listening party' al Tallaret León Guerrero
Baralla i corredisses en un bar del centre de Sabadell de matinada després del robatori d'un mòbil
Hi ha dues persones detingudes que acumulaven diversos antecedents