"Hem perdut la poca confiança que ens quedava en Rodalies"

Davant l’allau d’incidències que arrossega el servei de Rodalies des de fa mesos (agreujades especialment per la desfeta de les darreres dues setmanes), ciutadans i diverses entitats han impulsat una manifestació a Barcelona per denunciar una situació que consideren insostenible i reclamar canvis estructurals urgents. Un total de 30.000 persones, segons els organitzadors, i 8.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al matí en la protesta convocada per l’ANC i el Consell de la República. La mobilització ha començat a les 12.15 h al monument de Rafael Casanova i ha finalitzat més d’una hora després a la plaça Sant Jaume.
En el marc d'aquesta situació, des del diari hem recollit testimonis d’usuaris de Rodalies a la sortida de l’estació de Sabadell Centre, que relaten com el mal funcionament del servei afecta directament el seu dia a dia.
Jordi Gómez denuncia que els problemes de Rodalies van molt més enllà dels retards habituals. Assegura que la sensació d’inseguretat és constant i que hi ha franges horàries en què evita utilitzar el servei. "El servei de Rodalies no només arriba tard, sinó que el trobo insegur. No m’hi sento còmode quan faig servir Renfe en determinades hores", explica. A això s’hi sumen, segons Gómez, deficiències en el manteniment i en la convivència dins dels trens. "També hi ha espais bruts i molt poca educació d’alguns usuaris, que fan que el viatge sigui realment horrible", afegeix.
En una línia similar s’expressa Sara Herrera, que admet que sempre que pot opta per altres mitjans de transport. "Si puc agafar els Ferrocarrils, els agafo, tot i que suposadament el recorregut sigui més llarg", afirma. Herrera explica que, a Sabadell, molts usuaris busquen alternatives davant la falta de fiabilitat del servei ferroviari. "Normalment, a Sabadell busquem alternatives amb els autobusos per poder-nos moure", apunta.
Alba Marín resumeix el malestar general amb una afirmació contundent: "Ser usuari de Rodalies és horrible". Segons explica, la situació actual l’ha obligat a replantejar completament la seva mobilitat diària. "Com que ja de per si va malament, i coneixent la situació d’aquests dies, he buscat alternatives que s’adeqüin més", relata. Tot i això, assegura que els serveis alternatius tampoc donen resposta a la demanda. "Com que Renfe no funcionava bé, tots els serveis alternatius anaven plens. Als autobusos gairebé no et pots moure perquè estan col·lapsats de persones", diu. Marín destaca que aquesta situació té conseqüències directes en el seu dia a dia. "M’ha afectat en la meva vida personal i laboral. Rodalies pot provocar que arribi tard cada dia", lamenta.
Per la seva banda, Luis Asensio es mostra cansat després de setmanes d’incertesa i falta d’informació. "Estic fart. Rodalies m’obliga a buscar sempre opcions alternatives", afirma. En el seu cas, explica que ha hagut de dependre dels companys de feina per poder desplaçar-se. "Aquestes setmanes m’han hagut de portar en cotxe els companys de treball. No tenia cap altra opció", assegura. Asensio reconeix que la confiança en el servei s’ha trencat definitivament. "Ara, cada dia, fins que la situació no torni a ser normal, truco al servei d’ajuda de Renfe per saber realment què funciona i què no. Els usuaris hem perdut la poca confiança que ens quedava, i això afecta les nostres vides personals i laborals", conclou.