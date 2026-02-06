ARA A PORTADA
Deu setmanes convivint amb la pesta porcina, més de cent senglars morts i un ball de restriccions: "Vivim amb incertesa" Marc Béjar Permanyer
La processionària del pi, un perill silenciós: "Als gossos els pot provocar un xoc anafilàctic mortal" Jan Cañadell Puigmartí
Veïns del nord de Sabadell: “El tren ens connecta més a la resta de la ciutat, tots hem guanyat” Marta Ordóñez
Detingut un home com a responsable de la crema de diversos contenidors a Sabadell
Els fets van succeir dijous passat a la nit, al barri dels Merinals