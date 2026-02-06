ARA A PORTADA

Detingut un home com a responsable de la crema de diversos contenidors a Sabadell

Els fets van succeir dijous passat a la nit, al barri dels Merinals

Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 16:02

Un home ha estat detingut aquesta matinada per cremar diversos contenidors a la plaça de Filipines, al barri dels Merinals. L'avís ha saltat a les 2:08 h i una dotació dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per extingir les flames. Segons indiquen des del cos, dos contenidors han cremat totalment i dos més han quedat afectats per les altes temperatures. Una unitat de la Policia Municipal s'ha desplaçat fins a la zona del succés i ha pogut localitzar i identificar la persona responsable d'haver comès el delicte. Davant d'això, s'han instruït diligències i se l'ha imputat d'un delicte relacionat amb els fets. Tot i la intencionalitat de l'episodi, no hi ha hagut ferits i tan sols s'han registrat danys materials. 

És el tercer succés de les mateixes característiques en tan sols tres dies. Dissabte passat a la matinada, al carrer d'Antoni Forrellad, els Bombers van rebre l'avís de la crema de quatre contenidors de residus. En aquest cas, però, quatre vehicles estacionats a la via pública van resultar afectats per la radiació. Afortunadament, sense ferits. Un succés molt semblant va ocórrer la matinada de dilluns, al barri de Can Puiggener, quan un vehicle va acabar totalment en flames després que dos contenidors s'incendiessin per causes desconegudes. Un segon cotxe va quedar afectat per la radiació provocada per les altes temperatures. 

