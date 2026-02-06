Els militars de l'UME abandonen el dispositiu de la pesta porcina africana

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha visitat aquest divendres el Centre de Comandament Avançat habilitat pel cos d’Agents Rurals a la seva seu a Santa Perpètua de Mogoda per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA). Durant la visita, que la consellera ha realitzat acompanyada del delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha posat en valor el dispositiu liderat pels Agents Rurals i ha agraït la col·laboració a tots els cossos operatius que hi estan participant. La responsable ha destacat i reconegut la feina “intensa, rigorosa i absolutament imprescindible” que Agents Rurals està duent a terme des del primer moment i ha posat de relleu el fet que el dispositiu “és un exemple de cooperació interinstitucional i de compromís col·lectiu”.
La consellera ha tingut paraules d’especial agraïment cap als efectius de la Unitat Militar d’Emergències del govern espanyol (UME) que hi han estat treballant intensament des del primer dia “pel seu suport en els moments més crítics,la rapidesa de mobilització, l’experiència operativa que han aportat, la capacitat logística, i el seu compromís amb la protecció del territori”. Aquest divendres, els efectius han abandonat la base de Torreferrussa un cop finalitzades les tasques previstes dins del dispositiu, que s’han dut a terme de manera coordinada amb els Agents Rurals. Els treballs s’han desenvolupat segons el calendari establert i han permès reforçar la prevenció i la capacitat de resposta sobre el territori, tancant així aquesta fase de col·laboració operativa. Per aquest motiu, Parlon ha remarcat que el seu paper “ha estat decisiu per reforçar l’eficàcia de les actuacions i aportar expertesa en emergències en un context d’alta complexitat”.
L’actual brot de Pesta Porcina Africana, detectat el passat 28 de novembre a la zona de Cerdanyola del Vallès, és un episodi excepcional, el primer a Catalunya des de 1994, que ha requerit l’activació immediata i mobilització coordinada de múltiples cossos operatius. En aquest sentit, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha lloat també la tasca de la UME, en coordinació amb la resta de cossos i institucions. “La Unitat Militar d’Emergències no és clau només en casos de desastres naturals. Cada vegada està preparada per afrontar contingències més diverses i modernes”, ha destacat el delegat. Des de l’inici del brot, el dispositiu de contenció ha mobilitzat prop d'un miler d'efectius, uns 400 dedicats de forma exclusiva a tasques de prospecció activa, recerca de cadàvers, contenció i captura de fauna.
Sota la coordinació del Cos d’Agents Rurals, a més de la UME, hi han participat, Unitats canines especialitzades de la Guàrdia Civil, Andorra, Vall d’Aran, Guipúscoa i la Comunitat de Madrid, així com la Creu Roja, el SEM. Per altra banda, el Grup d’ordre, liderat per Mossos d’Esquadra, ha comptat amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona i policies locals, voluntariat de Protecció Civil, la Guàrdia Civil i els Bombers de la Generalitat i de Barcelona.