Canvis en la gestió del SAD a Santa Perpètua a partir del 2026

Canvis en un instrument important als municipis. L’Ajuntament de Santa Perpètua va aprovar al ple de novembre adherir-se al Consorci de Salut i Social de Catalunya amb l’objectiu de poder recuperar la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). D’aquesta manera, el consistori podrà encarregar aquesta prestació a la Fundació S21, vinculada al Consorci i especialitzada en l’atenció a les persones amb un model de treball més humà i integral, segons va argumentar la regidora de Serveis Socials, Ana Bajo. L’adhesió serà efectiva l’1 de febrer del 2026.
El SAD és un servei d’atenció a persones principalment amb dependència. Hi ha dues figures referents que poden ser treballadora familiar i auxiliar de la llar. En el primer cas, ajuda en l’autonomia personal, a fer el dinar, amb les dutxes, sortides o altres rutines. El segon cas és de suport en la neteja de la llar. “Aquesta decisió no només busca millorar la qualitat del SAD i fer-lo més proper als usuaris, sinó també millorar les condicions laborals de les treballadores”, va defensar Bajo, recordant que aquest és un servei molt feminitzat i mercantilitzat. Amb aquest canvi, les professionals tindran l’oportunitat de treballar amb un ens públic, amb més estabilitat i reconeixement del seu paper en la cura. Per poder ser membre del Consorci de Salut i Social de Catalunya, l’Ajuntament haurà d’abonar 675,16 euros anuals. Un cop acceptada l’adhesió, l’Ajuntament podrà encarregar a la Fundació S21, vinculada al consorci, la prestació del renovat servei.
Crítiques sindicals
Des de la secció sindical de CCOO del lot de Servei d'Atenció a Domicili (SAD) gestionat per Protección Geriátrica a Santa Perpètua -que representa tota la plantilla- han expressat la seva sorpresa pel fet que "en cap moment s'ha tingut en consideració la nostra opinió, donat que no s'ha dut a terme cap reunió amb els representants del personal per tractar el tema de les condicions laborals". En un comunicat, manifesten el seu malestar i desacord davant del fet que es presenta com una “recuperació” d'un servei social bàsic essencial per a la ciutadania, "quan en realitat únicament es passa d'una gestió privada realitzada a través d’un contracte públic licitat pel Consell Comarcal, a una empresa que diu ser pública, però que manté lògiques de servei privat". En aquest sentit, conclouen, no es recupera el servei per part de l'Ajuntament, "només es canvia d’empresa".