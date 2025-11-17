Investiguen l'origen d'un esvoranc d’uns cinc metres de profunditat en ple polígon

Ensurt a Santa Perpètua per l'aparició d'un esvoranc d’una profunditat d’uns cinc metres aparegut la setmana passada al carrer dels Obradors, al polígon industrial Santiga. L’empresa Drenatges Urbans del Besòs, encarregada del manteniment del clavegueram, ha realitzat en els últims dies diversos treballs per determinar l’origen d’aquesta trencadissa que ha provocat l'enfonsament d'un tram del paviment d'aquesta via. De moment, es desconeix la causa, tot i que fonts consultades apunten a un abocament que podria haver causat la corrosió de l’ovoide pluvial que arriba del torrent dels Morts. L’ovoide és una canalització feta de ciment i, a causa de l’abocament d’algun producte molt corrosiu per part d’alguna empresa, s’hauria desfet i causat l'esvoranc. Aquest mateix dilluns hi havia prevista una reunió entre les parts per avançar en la investigació.
L’Ajuntament de Santa Perpètua ha senyalitzat la zona per tal de garantir la seguretat en aquest punt i ha tallat un dels accessos a aquest carrer des de la carretera B-140, en una zona de molta activitat per la presència de diverses empreses. En les inspeccions realitzades fins ara s'ha comprovat que una canonada té la solera completament corroïda. El regidor de Serveis Urbans, Manteniment i Espai Públic, Albert Bonàs, explica que "actualment no és possible determinar l'abast de les afectacions de la xarxa ni d'altres cavitats existents producte del seu estat. Per tant, es continuarà procedint amb les inspeccions per fer un diagnòstic complet que permeti prendre les mesures adients". Alhora, afegeix que "a hores d’ara la delimitació de la zona potencialment afectada es desconeix".
Empreses de la zona mantenen que l'activitat a les naus i fàbriques no s'ha vist alterada i que es manté. En canvi, però, la principal afectació és de mobilitat, pel que fa al trànsit. Les veus adverteixen que les cues durant la jornada s'han repetit des que el passat dimecres es va posar la senyalització per prohibir el pas per un dels trams. Alguns conductors se salten el senyal, contribuint a cert caos circulatori. Ara, els vehicles han d'accedir al polígon en la següent entrada de la carretera, un fet que no sempre es respecta. La situació, expliquen veterans de l'indret, és insòlita. "Mai s'havia produït un esfondrament així en els carrers de la zona". En qualsevol cas, el desig de totes les parts és poder recuperar la normalitat i la circulació habitual després de l'aparició d'aquest forat de grans dimensions i origen desconegut.