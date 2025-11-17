Detinguts tres membres d'una xarxa internacional dedicada al tràfic de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Santa Perpètua de Mogoda dos homes i una dona que formaven part d'una xarxa internacional de tràfic de marihuana. Els arrestos es van fer el 2 d'octubre i l'11 de novembre passats, tot i que la investigació es va iniciar a finals del mes de juny quan treballadors d'una empresa de transports internacional amb seu a la població va detectar dos paquets amb droga a l'interior. La Unitat d'Investigació de Sabadell es va fer càrrec del cas i va concloure que es tractava d'una organització internacional que enviava droga a Alemanya a través d'aquesta companyia. Els Mossos també han comissat quatre paquets amb més de 30 quilos de marihuana valorats en 50.000 euros.
Segons la policia catalana, el grup enviava paquets plens de marihuana des de Catalunya cap a Alemanya utilitzant serveis de missatgeria internacional i, en paral·lel, els membres de l’organització viatjaven des d’Alemanya fins a Catalunya per preparar els enviaments i posteriorment distribuir-los.
Un cop la droga arribava a destí, membres de la banda establerts a Alemanya s’encarregaven de recollir i vendre la mercaderia. Així, un cop completades les operacions, els investigats retornaven a Catalunya per preparar nous enviaments.
El grup utilitzava documentació falsificada per fer els enviaments i impedir ser identificats. També usava dispositius GPS que col·locava als paquets per fer-ne seguiment.
Com a resultat de la investigació, la policia ha pogut identificar cinc persones que formaven part activa de grup. Tres d’elles han estat detingudes com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i d’usurpació de l’estat civil. Aquests individus han passat a disposició judicial.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.