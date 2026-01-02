Abans de Ses Majestats... la Fira Reial de Sabadell!

Els regals de l’Hèctor, la Clara, la Mia i molts altres infants sabadellencs ja estan embolicats a la Fira Reial. El recinte de Fira Sabadell ha obert aquest divendres al matí les seves portes per a acollir les famílies que volen conèixer els secrets de la cita més màgica de l’any.
“Han estat dies de molta feina, però ja ho tenim gairebé tot a punt per a l’arribada de Ses Majestats”, deia una de les patges en una sala plena de capses a punt per a ser repartides a les llars de la ciutat. Abans de la Cavalcada, l'emplaçament esdevé un racó festiu on s'alimenta la il·lusió dels més petits. “És una cita obligada cada any. L’Aina, de deu anys, va quedar al·lucinada fa un any. A més, coneix moltes patges del Sant Vicenç. Aquesta vegada, han vingut uns amics per primer cop i la màgia es multiplica encara més”, diu l’Emma Gómez, una de les assistents que a primera hora ja feia fila per accedir a l'indret.
Què trobaré a la Fira?
L’espai permet descobrir de prop les carrosses amb les quals els Reis d’Orient recorreran la ciutat a la Cavalcada, així com conèixer com es preparen els regals i el carbó als tallers de Ses Majestats. "No n'hi ha gaire, però segur que algú troba una mica de carbó sota l'arbre", comentava una de les membres de la nombrosa comitiva present a la fira.
Com és l’itinerari?
L’itinerari inclou diversos espais temàtics pensats per a tota la família, com el passadís de llum, la Sala dels Mapes amb un globus terraqüi gegant, la Mina del Carbó, l’oficina del Correu, la Zona dels Regals, l’espai dels Xumets, els Astròlegs i el Bosc de la Son. Un dels punts centrals és el Pavelló Reial, on es poden veure les haimes de descans de Ses Majestats, les tres carrosses, els vestits reials i alguns patges, a més d’altres sorpreses. L’organització compta amb la col·laboració d’entitats de la ciutat que també participaran en la Cavalcada de Reis.
Com i quan puc anar-hi?
La Fira obre els dies 2, 3 i 4 de gener, d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. L’entrada és gratuïta, no cal reserva prèvia i hi haurà una cua preferent per a PMR i persones amb targeta acreditativa de la discapacitat. Per tal de controlar l’aforament, hi haurà talls en la cua d’accés quan s’observi que ja no hi pot haver més visitants a l’interior.