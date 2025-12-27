ARA A PORTADA

Ajornada l'estrena del Somriu al Nadal: aquesta és la nova data

La pluja impossibilita que es dugui a terme en l'horari previst inicialment

  • Els personatges de 'Somriu al Nadal' -
Publicat el 27 de desembre de 2025 a les 14:13
Actualitzat el 27 de desembre de 2025 a les 14:31

La pluja ha obligat a suspendre la primera funció de l'espectacle Somriu al Nadal d'enguany prevista per aquest dissabte 27 de desembre a les 17.45 h a la plaça del Doctor Robert. L'Ajuntament de Sabadell ha comunicat al migdia que suspèn les sessions previstes d'aquesta tarda i ajorna l'estrena a diumenge, 28 de desembre, a les 17.45 h, igualment amb quatre passis.

Per tant, el calendari de representacions previstes és el següent:

28 de desembre, a les 17.45 h, 18.30 h, 19.15 h i 20 h

29, i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h, 18.15 h, 19.00 h i 19.45 h

31 de desembre, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h i 18.15 h

1 de gener, a les 17.30, 18.15, 19.00 i 19.45 h

Una de les sessions diàries del Somriu al Nadal tindrà traducció a la llengua de signes:

27/12/25:  18.30 h

28/12/25:  11.45 h

29/12/25:  12.30 h

30/12/25:  17.30 h

31/12/25:  18.15 h

01/01/26:  17.30 h

02/01/26:  11.00 h

03/01/26:  11.45 h

04/01/26:  17.30 h

