Tots els detalls del Somriu al Nadal 2025 a Sabadell

L'Estel, el Soldadet, la Bruixa del Carbó i tota la colla de figures sabadellenques ja estan a punt per al seu moment preferit de l'any. Després que el Llaminer hagi destapat totes les finestretes del Calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament, la festa continua a la plaça del Doctor Robert des d'aquest dissabte, 27 de desembre, i fins al pròxim 4 de gener. Cada dia, les famílies podran seguir les aventures dels entranyables personatges del calendari en el Somriu al Nadal. Un espectacle emocionant que a més es podrà veure enguany a través de la pantalla gegant instal·lada en l'emplaçament.
Horaris:
27 de desembre Inauguració a les 17.45, 18.30 h, 19.15 h i a les 20 h
28, 29, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h, 18.15 h, 19.00 h i 19.45 h
31 de desembre, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h i 18.15 h
1 de gener, a les 17.30, 18.15, 19.00 i 19.45 h
Una de les sessions diàries del Somriu al Nadal tindrà traducció a la llengua de signes:
27/12/25: 18.30 h
28/12/25: 11.45 h
29/12/25: 12.30 h
30/12/25: 17.30 h
31/12/25: 18.15 h
01/01/26: 17.30 h
02/01/26: 11.00 h
03/01/26: 11.45 h
04/01/26: 17.30 h