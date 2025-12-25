ARA A PORTADA

Tots els detalls del Somriu al Nadal 2025 a Sabadell

L'espectacle s'allarga fins al 4 de gener, amb una pantalla gegant per seguir les funcions

Publicat el 25 de desembre de 2025 a les 16:16

L'Estel, el Soldadet, la Bruixa del Carbó i tota la colla de figures sabadellenques ja estan a punt per al seu moment preferit de l'any. Després que el Llaminer hagi destapat totes les finestretes del Calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament, la festa continua a la plaça del Doctor Robert des d'aquest dissabte, 27 de desembre, i fins al pròxim 4 de gener. Cada dia, les famílies podran seguir les aventures dels entranyables personatges del calendari en el Somriu al Nadal. Un espectacle emocionant que a més es podrà veure enguany a través de la pantalla gegant instal·lada en l'emplaçament.

Horaris:

27 de desembre Inauguració a les 17.45, 18.30 h, 19.15 h i a les 20 h

28, 29, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h, 18.15 h, 19.00 h i 19.45 h

31 de desembre, a les 11 h, 11.45 h, 12.30 h, 17.30 h i 18.15 h

1 de gener, a les 17.30, 18.15, 19.00 i 19.45 h

Una de les sessions diàries del Somriu al Nadal tindrà traducció a la llengua de signes:

27/12/25:  18.30 h

28/12/25:  11.45 h

29/12/25:  12.30 h

30/12/25:  17.30 h

31/12/25:  18.15 h

01/01/26:  17.30 h

02/01/26:  11.00 h

03/01/26:  11.45 h

04/01/26:  17.30 h

