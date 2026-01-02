Quin temps farà per la Cavalcada de Reis a Sabadell?

La Cavalcada de Reis d'aquest 5 de gener arriba marcada per la inestabilitat meteorològica. Segons les previsions, la borrasca Francis podria desembarcar dilluns a Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental. El front estarà aparcat durant el cap de setmana al sud-oest de la Península, però els mapes del temps indiquen que pot provocar algunes precipitacions de cara al tram final de diumenge i dilluns, amb núvols que amenacen de descarregar coincidint amb l'arribada de Ses Majestats a casa nostra.\r\n\r\nSigui com sigui, el que ja es pot confirmar és que seran dies molt freds, amb temperatures mínimes per sota dels 5 graus en les pròximes jornades. El temporal gèlid deixa una cota de neu que a la meitat sud del país es mourà entre els 500 i els 700 metres. A Sabadell i la comarca no s'esperen nevades importants, però caldrà continuar atents a la situació climatològica. En qualsevol cas, des de l'Ajuntament asseguren que hi ha diferents escenaris previstos el dia 5 de gener. La Cavalcada s'adaptarà en funció de l'evolució de les pròximes hores, amb el desig que tot es pugui desenvolupar sense afectacions ni canvis.\r\n\r\nFa dos anys, la pluja va fer la guitza a la celebració després de més de dos mesos sense ruixats. Aleshores, la comitiva reial va sortir a les sis de la tarda des del sud -com aquest any-, però quan va arribar aproximadament a la meitat del recorregut, cap a les set, es va haver d'aturar per la pluja que queia a la ciutat. Els tres reis es van agrupar en una carrossa, les comparses van abandonar el seguici i Ses Majestats van continuar el recorregut fins al nord. Esperem que aquest any no s'hagi de limitar la presència dels participants en la cita.\r\n\r\n\r\n#PrediccióMitjàTermini\r\n\r\n☁️ Augment de la nuvolositat divendres.\r\n🌦️ Alguna precipitació a partir de dissabte.\r\n🌡️ Baixada de la temperatura el cap de setmana. pic.twitter.com/RcjtQsOIy4\r\n— Meteocat (@meteocat) December 31, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n