Quin temps farà per la Cavalcada de Reis a Sabadell?

El fred, gran protagonista d'aquest 5 de gener a la ciutat

Publicat el 02 de gener de 2026 a les 12:03
Actualitzat el 02 de gener de 2026 a les 12:05

La Cavalcada de Reis d'aquest 5 de gener arriba marcada per la inestabilitat meteorològica. Segons les previsions, la borrasca Francis podria desembarcar dilluns a Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental. El front estarà aparcat durant el cap de setmana al sud-oest de la Península, però els mapes del temps indiquen que pot provocar algunes precipitacions de cara al tram final de diumenge i dilluns, amb núvols que amenacen de descarregar coincidint amb l'arribada de Ses Majestats a casa nostra.

Sigui com sigui, el que ja es pot confirmar és que seran dies molt freds, amb temperatures mínimes per sota dels 5 graus en les pròximes jornades. El temporal gèlid deixa una cota de neu que a la meitat sud del país es mourà entre els 500 i els 700 metres. A Sabadell i la comarca no s'esperen nevades importants, però caldrà continuar atents a la situació climatològica. En qualsevol cas, des de l'Ajuntament asseguren que hi ha diferents escenaris previstos el dia 5 de gener. La Cavalcada s'adaptarà en funció de l'evolució de les pròximes hores, amb el desig que tot es pugui desenvolupar sense afectacions ni canvis.

Fa dos anys, la pluja va fer la guitza a la celebració després de més de dos mesos sense ruixats. Aleshores, la comitiva reial va sortir a les sis de la tarda des del sud -com aquest any-, però quan va arribar aproximadament a la meitat del recorregut, cap a les set, es va haver d'aturar per la pluja que queia a la ciutat. Els tres reis es van agrupar en una carrossa, les comparses van abandonar el seguici i Ses Majestats van continuar el recorregut fins al nord. Esperem que aquest any no s'hagi de limitar la presència dels participants en la cita.

 

