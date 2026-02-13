Queixes per l'oci nocturn al Centre de Sabadell: "No volem eliminar-lo, sinó trobar un equilibri de convivència"

Sabadell ha anat sumant locals d'oci nocturn en els darrers anys i una bona part d'aquestes obertures han estat al Centre. En un radi força petit del barri, s'hi han anat agregant establiments que acullen setmanalment centenars de persones i, en conseqüència, generen un enrenou que no agrada als veïns de la zona. Davant d'això, la plataforma Soroll Sabadell, formada per veïns del Centre, demanen "respecte, descans i que es facin complir les normes que ja existeixen". "Volem deixar molt clar que no pretenem que s'acabi l'oci nocturn, sinó que es compleixin les ordenances de l'Ajuntament, així com es fa amb la velocitat a la Gran Via, per exemple", explica el Jordi, veí del barri i membre de la plataforma. "Tot pot conviure, però amb uns límits", agrega.
Des de la plataforma asseguren que fa temps que estan en contacte amb l'Ajuntament de Sabadell, però "no està tenint resultats", així com tampoc en té la "poca presència" de la Policia Municipal, que "no té prou efectius". La principal queixa que volen remeiar els membres de l'organització és l'"incivisme, el soroll i la seguretat" i per això proposen establir un "equilibri" entre les llicències dels locals d'oci nocturn i el benestar dels veïns: "La situació s'està aguditzant i, ara, preval la festa per sobre del nostre descans", diu. Segons els residents de la zona, "els decibels superen amb escreix els paràmetres permesos" i no hi ha acció des del consistori per regular-ho: "Hi ha algunes activitats que tenen més de 40 esmenes, però sempre s'ha fet veure que no hi passa res dolent en aquests establiments. Tots ells tenen llicència, però no sabem quina", exposa el membre de la plataforma.
Denuncien que cada vegada noten més afluència a la zona, sobretot durant el cap de setmana, encara que alguns dijous, també. "Hi ha veïns que han celebrat que tanqui la discoteca Waka, però hem de ser conscients que la gent que hi anava buscarà algun altre establiment i ho notarem", diu. Per aquest motiu, defensa que cal que l'Ajuntament "posi ordre", però també fa una crida als veïns a posar de la seva part. "Hi ha propostes de veïns que no són coherents, com tancar tots els locals a les 22 h, però és molt coherent voler dormir a casa teva i conviure tots plegats", diu el Jordi. "Per això, si uns i altres estem predisposats a trobar l'equilibri es pot fer tot sense problemes", conclou. Des de l'organització, demanen que tothom qui visqui per la zona i vulgui denunciar queixes pel soroll, baralles i incivisme pot enviar el seu vídeo o demanda de manera anònima al compte @sorollsabadell.
L'Ajuntament assegura que "ja s'està regulant"
Des de l'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, asseguren que "el Centre compta amb un dispositiu especial de Policia Municipal, acordat amb el veïnat i aprovat pel Ple municipal, per evitar concentracions de persones a la via pública en horari nocturn". A part, tal com exposa el membre de la plataforma i confirmen des del consistori, hi ha reunions trimestrals conjuntes per fer seguiment de les actuacions i, fins ara, "no s'han registrat denúncies". De totes maneres, asseguren que sí que s'han imposat multes, "d'acord amb l'Ordenança de Civisme", principalment per consum d'alcohol a la via pública. Respecte al soroll, diuen que l'Ajuntament disposa d'una xarxa de sensors de soroll a la ciutat que mesura diversos punts, que asseguren que "s'ampliarà", i es fan mesuraments concrets per comprovar que es compleixen els paràmetres màxims fixats.