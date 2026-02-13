Sabadell i el Vallès miren de recuperar el pols després de la ventada

Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental i Catalunya miren de recuperar el pols aquest divendres després d'un dels episodis de vent més remarcables dels últims anys. A primera hora d'aquest divendres encara es podien observar als carrers les seqüeles d'un temporal que va deixar més d'un centenar d'incidències a la ciutat. La majoria, vinculades a arbres caiguts, despreniments en façanes, edificis i equipaments i problemes amb el mobiliari que dificultava la circulació de vehicles.
El gran gruix de les actuacions dels Bombers de la Generalitat van tenir lloc entre el matí i primera hora de la tarda. Després, cap a les sis, la força del vent va disminuir i les actuacions van anar també a la baixa. El balanç obliga ara a tasques de reparació de l'espai públic i instal·lacions i edificis clarament malmesos pels efectes de les ratxes, que durant la jornada van arribar a fregar els 90 km/h. De fet, el Vallès Occidental va ser la segona comarca amb més avisos (més d'un miler, per sobre del 20% del total). A Sabadell, en van ser més d'un centenar i Terrassa també va ser una de les localitats més damnificades, superant les 300 trucades.
Al conjunt del país, els Bombers van atendre prop de 3.500 avisos relacionats amb el fort vent fins a les 10 de la nit d'aquest dijous, mentre que el telèfon d'emergències 112 ha rebut unes 6.000 trucades en el mateix termini temporal. Són xifres destacades d'un episodi que Protecció Civil defineix com a "històric" i que ha comportat 37 persones traslladades a centres sanitaris, de les quals 9 hospitalitzades amb 2 ferits crítics i 3 de greus. Desafortunadament, una de les afectades, una dona de 46 anys que estava en estat crític després de caure-li part d'un sostre d'una nau a Barcelona, ha mort a conseqüència de les lesions.
Fins a les 8 del vespre el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va rebre 473 alertes que van generar 458 incidents, 369 dels quals consultes informatives. El retorn a la normalitat serà feixuc. Els danys materials en escoles i centres esportius de tota la comarca són nombrosos. Gairebé ningú ha esquivat la ventada.