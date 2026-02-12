Un veí denuncia el comportament d’un conductor de bus per un incident amb el seu fill: "No es pot permetre!"

"L'autobús anava tan de pressa que la cadira de rodes del meu fill va bolcar i, tot i veure-ho, el conductor no va parar fins que el van avisar i obligar-ho a fer altres usuaris", exposa Javi Jiménez, pare de l'Ariel. Segons explica el veí de Badia del Vallès, la seva parella i el seu fill viatjaven dimecres passat a la línia 11 de l'autobús que es dirigia a Riu Sec, al voltant de les 11 h. "Jo no anava a l'autobús en aquell moment, però vull denunciar públicament el comportament del conductor davant d'aquesta situació i intentar trobar testimonis que anessin a dins", diu Jiménez. "La Sònia –la seva dona– va entrar en estat de xoc i no va poder recollir números de telèfon", agrega.
Els fets van succeir a la rotonda elevada que passa per sobre de la C-58 i tal com explica Jiménez, el vehicle va entrar a "gran velocitat" i després de tocar un bordó "va fer bolcar la cadira del meu fill, que va envestir la meva dona". L'Ariel, que pateix "una discapacitat que el fa 100% dependent", no va poder posar les mans ni fer res per aturar l'impacte. El conductor, segons apunta Javi Jiménez, no va aturar la marxa del vehicle fins que el van cridar diverses vegades i el van obligar a fer-ho. "A part, es va saltar dues parades prèviament, tot i tenir encès l'avís lluminós", afegeix. "No hi hauria d'haver conductors així al servei de la gent i amb tanta responsabilitat!", denuncia.
L'home demana testimonis que fossin a l'autobús en aquell moment i que puguin aportar la seva versió. Per això, ha fet una crida a través de les xarxes socials per poder aconseguir aquests testimonis: "Si algú sap alguna cosa, m'agradaria que es posés en contacte amb nosaltres, a través del compte d'Instagram @berta_y_ariel". De totes maneres, Jiménez també explica que des de la TUS es van posar en contacte amb ell de seguida per disculpar-se i van mostrar "plena disposició" per esclarir els fets. "La nostra experiència amb la TUS sempre ha sigut bona", assegura. Des de l'Ajuntament de Sabadell s'han posat en contacte amb la companyia d'autobusos per posar remei a la situació.