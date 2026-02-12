VÍDEO | Arbres caiguts, un mur a terra, i més d'una trentena d'actuacions de Bombers a Sabadell per les ventades

L'episodi de vent sacseja des de primera hora Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental. Les ratxes han fregat de matinada els 90 km/h, en un temporal que apunta a ser un dels més importants de l'última dècada i que ha deixat imatges destacables. Protecció Civil manté activades totes les alertes i les autoritats han fet una crida en les últimes hores per evitar desplaçaments. L'activitat escolar i en equipaments esportius s'ha suspès. De moment, fonts dels Bombers de la Generalitat indiquen que s'han rebut prop d'una trentena d'avisos a primera hora a la ciutat –gairebé 200 a tota la comarca–.
Des de Protecció Civil, per la seva banda, asseguren que des de l'inici de l'episodi fins a les 9 h s'han registrat 44 trucades al 112 des de Sabadell i 316 a tot el Vallès Occidental. A més, demanen que només es truqui al 112 per casos d'emergència, únicament, a causa de la quantitat de trucades que s'estan registrant.
La majoria dels incidents registrats són per caiguda d'arbres, a diversos punts de la ciutat, i despreniments de materials a la via pública. L'escena als carrers evidenciava la potència del vent, amb elements al mig de carrers habitualment concorreguts com el passeig, on s'ha precipitat un dels cartells amb anuncis. A banda dels incidents generalitzats a l'espai públic, destaca la caiguda d'un mur al barri de la Creu Alta, al passatge de la Riereta. Els Bombers, però, no han donat més informació al respecte, fins ara. Afortunadament, no consten persones ferides, de moment, segons els serveis d'emergències.
El temporal s'ha acarnissat especialment amb municipis com Castellar. La caiguda d'arbres a la B-124 ha obligat a primera hora a tallar el trànsit en direcció a Sabadell, a l'altura del pont, segons informen des del consistori. També han caigut arbres al tram que connecta amb Sant Llorenç, deixant la via inoperativa. Les ratxes en aquest punt han superat els 100 km/h, un fet que ha provocat despreniments d'exemplars que han impactat en alguna façana i contenidors moguts pel vent que col·lapsaven la mobilitat. A la C-1415a, entre Castellar i Sentmenat, també ha caigut un arbre que ha paralitzat el moviment de vehicles durant una bona estona.
Al conjunt del territori català, diverses carreteres s'han vist afectades o tallades per la caiguda d'arbres a la via. El transport ferroviari tampoc esquiva les inclemències. L'estació de Renfe a Barberà del Vallès ha quedat inhabilitada per culpa del vent i hi ha problemes a tota la xarxa de Rodalies en forma de demores i cancel·lacions. En general, el matí ha estat complicat i es demana extremar les precaucions fins aquesta nit, quan s'aixecarà l'alerta per vent.
En total, els Bombers de la Generalitat han atès al voltant de 870 avisos relacionats amb el fort vent entre la mitjanit i les deu del matí, 248 dels quals s'han concentrat en la darrera hora a Catalunya. Per regions, la que acumula més alertes és la Metropolitana Nord (422), seguida de la Sud (345) i la de Girona (60). També s'han registrat 13 avisos a la de Tarragona, 21 a la Centre i sis a la de Lleida.
D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 2.159 trucades fins a les 9 h, provinents de 1.865 incidents des de l'inici de l'episodi aquest dimecres. Barcelona ha concentrat 530 trucades, Mataró 106, Terrassa 104 i l'Hospitalet de Llobregat, 87. Per comarques, el Barcelonès concentra el 35,29% de les alertes, el Vallès Occidental el 16,23% i el Maresme el 10,43%.
Mesures de prevenció
L’Ajuntament de Sabadell treballa per assegurar les tanques de les obres públiques i altres punts que podrien presentar perill, així com les pertinents tasques d'informació als punts afectats per les mesures restrictives. També s’activaran els equips de neteja i de manteniment d’enllumenat, entre d’altres i es monitoraran caigudes d’arbres, troncs i branques per procedir a la seva retirada.
En aquest sentit, es recomana assegurar bé l’habitatge: recollir o fixar els tendals, tancar correctament portes i finestres i retirar qualsevol objecte de terrasses o balcons que pugui desprendre’s amb el vent. A l’exterior, es demana precaució amb elements com el mobiliari urbà, l’enllumenat públic, els vehicles estacionats, els contenidors o els arbres, i s’aconsella evitar passejos per parcs i zones boscoses. Pel que fa a la mobilitat, abans d’agafar el vehicle és convenient consultar l’estat de la xarxa viària i conduir amb especial prudència, sobretot en avançaments o maniobres delicades.