Preocupació per la inseguretat a Montcada i Reixac: "El lladre em va atacar per l'esquena i em va agredir quan estava a terra"

Dies tensos a Montcada i Reixac, escenari de diversos actes de violència en l'espai públic. "No m'hauria imaginat ser víctima d'un d'aquests atacs a plena llum del dia", lamenta una de les darreres víctimes, la periodista Miriam Saint-Germain. La montcadenca va publicar a les xarxes socials la desagradable experiència viscuda en primera persona, denunciant una situació que s'ha repetit en els últims mesos. "Si vaig per ciutats que conec menys, ho faig amb més precaució. Que em passi al costat de casa meva, és molt xocant. Caminava tranquil·lament per agafar el tren i anar a treballar. L'agressor va venir per darrere, em va sostreure el mòbil i em va colpejar", narra. L'episodi va desencadenar un moment de tensió creixent i fins i tot la víctima va ser empesa per les escales de l'estació. Ja a terra, va rebre diversos cops. "Per sort, l'assaltant va fugir cap al carrer Major, que estava molt transitat. Quan els veïns van escoltar els meus crits, el van frenar i el van poder retenir fins que va arribar la Policia Local i el va detenir", explica. Ella va poder recuperar el mòbil, però les contusions li han provocat diferents lesions. I el trasbals de patir la inseguretat a la seva pròpia pell.
En les últimes setmanes, Montcada i Reixac ha estat notícia per robatoris per encastament en diversos locals comercials i altres incidents que han afectat veïns. Fins i tot aquesta setmana tres agents de la Policia Local han resultat ferits en ser envestits per un camió d'Adif que uns lladres havien robat. Davant els darrers fets ocorreguts al municipi, l’alcalde Bartolo Egea ha decidit convocar una reunió extraordinària de la Junta de Seguretat Local. La trobada es durà a terme el pròxim 23 de febrer i es convidarà el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, així com la consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon. L’objectiu d’aquesta cita és establir un pla d’actuació conjunt entre les diferents administracions i els cossos policials que permeti donar una resposta eficaç, ràpida i coordinada a la situació d’inseguretat que s’ha generat al municipi. El consistori vol reforçar la col·laboració institucional i actuar amb la màxima celeritat per garantir la seguretat de la ciutadania.
Així mateix, i a petició de l’alcalde, s'han convocat diferents reunions específiques amb els comerciants i amb les associacions veïnals. La voluntat és escoltar de primera mà les seves preocupacions i propostes davant de l'auge d'incivisme, vandalisme i delinqüència que experimenten els carrers de la localitat vallesana. La previsió és que les trobades es facin de manera conjunta amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local per millorar la coordinació i definir accions immediates sobre el territori. De la mateixa manera, l’Ajuntament vol expressar el seu suport i solidaritat als comerços i el veïnat que han estat víctimes d’aquests successos. En aquest sentit, refermen, s’està treballant intensament perquè Montcada i Reixac continuï sent una ciutat segura, on es pugui conviure amb tranquil·litat i confiança. “Com a alcalde, vull expressar la meva preocupació pels fets ocorreguts els darrers dies i, alhora, el meu ferm compromís de treballar conjuntament amb totes les administracions, els cossos de seguretat, els comerciants i el veïnat per garantir la seguretat al nostre municipi”, manté Bartolo Egea, alcalde montcadenc. Fins al setembre de l'any passat, la ciutat havia registrat 88 robatoris violents, segons dades del Ministeri de l'Interior. Una xifra que suposava un 11% menys que el mateix període del 2024. El tram final de l'any, però, sembla haver revertit una tendència que ara obliga a moure fitxa.