Montcada i Reixac redefineix les dues noves línies de bus frenades per la manca d'aparcament

Semàfor verd per a les noves rutes del transport públic viari a Montcada i Reixac. Depsrés de frenar la posada en marxa dels dos serveis, finalment s'ha anunciat que els nous recorreguts circulars arrencaran el pròxim dilluns: les línies d’autobús 137 i 138, que han de substituir l’actual 155 (Can Cuiàs-Terra Nostra), entraran en vigor el 19 de gener. La posada en funcionament, prevista el passat novembre, es va posposar per buscar un punt de parada d’inici i final que evités la pèrdua d'estacionaments al carrer Circumval·lació, al barri de Can Cuiàs. Després de redissenyar el trajecte i la destinació, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han decidit ubicar el punt de regulació a la zona del CAP Les Indianes, a Pla d’en Coll. El president de l’Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela ha explicat en els darrers dies que “s’ha trobat un punt òptim per al punt de parada d’inici i final i on l’estacionament de vehicles no està tensionat”.
Durant aquesta setmana, TMB realitza una campanya informativa amb el canvi de la numeració de la línia i el nou recorregut circular que permet augmentar en dotze les noves parades al circuit de l’autobús. "És una demanda feta fa temps. El problema és que l'antic servei feia la volta a tota la població. Anar de Can Sant Joan a Can Cuiàs era un minut, però fer el trajecte invers podia suposar una hora. El servei apropa més al destí on vas, per la cicumval·lació prevista, i també hi haurà més parades. Per tant, reforçarà el servei a la ciutadania i estalviarà temps", resumeix José Luis Conejero, president de l'Associació de Veïns de Can Sant Joan. El seu homòleg a Can Cuiàs, Antonio Cera, s'expressava fa unes setmanes en una línia similar. "És un projecte plantejat fa molts anys per la Federació de Veïns. La línia ha de servir als veïns per anar cap a determinades zones de Montcada, com instituts o altres serveis", deia, lamentant que no es consultés les entitats abans de dissenyar la ruta. Amb el pas endavant, el desig és que funcionin correctament. "De moment, no ho podem valorar i haurem de veure com va. Esperem que els autobusos siguin de millor qualitat, tal com vam demanar", tanca Conejero.
Les rutes
Aquestes dues noves línies de bus substituiran l’actual 155 amb l’objectiu de millorar el servei del transport a tot el municipi. La mesura s’ha establert conjuntament entre consistori i TMB després d’analitzar la regularitat i la freqüència i donar resposta a una demanda de la ciutadania. En un context, a més, marcat pel creixement residencial en aquests punts de pas. La 137 i la 138 seran dues noves línies circulars (en sentit horari i antihorari) de proximitat que milloraran la regularitat del servei, ampliaran la cobertura amb dotze noves parades i milloraran la connectivitat entre tots els veïnats. L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, ha expressat que aquest canvi no és només un canvi de nom sinó que suposarà “un reforç de la cohesió entre els diferents barris per assolir un municipi més accessible, més connectat i més verd, ja que la millora del transport públic és una eina per reduir el trànsit de vehicles”.
Línia 137 (Circular Montcada i Reixac 2)
Aquesta nova línia circular, amb sortida i arribada al CAP de Les Indianes (camí de la Font Freda), anirà en el sentit del rellotge en direcció Montcada Nova-Pla d’en Coll, Montcada Centre, la Ribera i Can Sant Joan, Can Cuiàs, N-150, Terra Nostra, Font Pudenta, Mas Duran i Mas Rampinyo. Té un recorregut de 15,3 quilòmetres i 41 parades (sis noves i comparteix set a Can Cuiàs amb la 138). Es calcula una freqüència de pas de 35 minuts els dies feiners, mentre que els caps de setmana i festius s’estima que la freqüència sigui d’uns 60 -un per hora-.
Línia 138 (Circular Montcada i Reixac 1)
Aquesta nova línia circular, amb sortida i final al CAP Les Indianes, en direcció contrària al rellotge passant per Mas Rampinyo, Mas Duran, Font Pudenta, Terra Nostra, N-150, Can Cuiàs, Can Sant Joan, Ribera, Montcada Centre i Montcada Nova-Pla d’en Coll. Té un recorregut de 15,8 quilòmetres i 44 parades (sis noves i comparteix set a Can Cuiàs amb la 137). Com en l'altre cas, es preveu una freqüència de pas al voltant dels 35 minuts els dies feiners, mentre que els caps de setmana i festius s'espera que la freqüència sigui d’uns 60 minuts.