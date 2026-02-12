Tres policies ferits després de ser envestits per un camió robat d'Adif

Tres agents de la Policia Local de Montcada i Reixac han resultat ferits després de ser envestits per quatre lladres que viatjaven a bord d'un camió d’Adif que havien robat i carregat de coure. El vehicle circulava a tota velocitat i quan la patrulla ha intentat aturar-los, el conductor ha fet un cop de volant, provocant l'accident.\r\n\r\nUns metres més endavant, els lladres han abandonat el camió i han fugit corrent pels canyissars del riu Ripoll, aconseguint escapar. La recerca dels assaltants continua, mentre els tres policies han hagut de ser atesos per l'incident. \r\n\r\n\r\nCamió sostret d’@Adif_es ple de coure, a tota velocitat: els perseguim i, a la seva alçada, ens envesteix lateralment.\r\n\r\n200m més enllà l’abandonen i els 4 ocupants fugen corrents pels canyissars del Ripoll. Els perseguim, però aconsegueixen fer-se escàpols.\r\n\r\n3 companys ferits. pic.twitter.com/55SHNBVhzs\r\n— Policia Local MiR (@Policia_MiR) February 12, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n