Tres policies ferits després de ser envestits per un camió robat d'Adif

Els lladres han fugit pels canyissars del riu Ripoll

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 09:10

Tres agents de la Policia Local de Montcada i Reixac han resultat ferits després de ser envestits per quatre lladres que viatjaven a bord d'un camió d’Adif que havien robat i carregat de coure. El vehicle circulava a tota velocitat i quan la patrulla ha intentat aturar-los, el conductor ha fet un cop de volant, provocant l'accident.

Uns metres més endavant, els lladres han abandonat el camió i han fugit corrent pels canyissars del riu Ripoll, aconseguint escapar. La recerca dels assaltants continua, mentre els tres policies han hagut de ser atesos per l'incident. 

 

