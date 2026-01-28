Neixen els Premis Montcada i Reixac: qui seran els candidats?

Montcada i Reixac vol presumir de talent local i reivindicar la seva gent. L’Ajuntament ha aprovat a través de la Junta de Govern Local la creació dels Premis Montcada i Reixac, una nova iniciativa impulsada per l’Àrea d’Alcaldia amb l’objectiu de reconèixer públicament la contribució destacada de persones, col·lectius, entitats i institucions en diferents àmbits de la vida local. Els guardons parteixen de la voluntat de fomentar la cohesió social, estimular el teixit local i projectar la ciutat més enllà del seu àmbit territorial. A més, la seva creació respon a criteris de màxima transparència en el procediment.
Els Premis Montcada i Reixac s’estructuren en set categories que valoren diferents aspectes com la promoció de la cultura, l'impuls de l'economia local, la trajectòria o la promoció de la pràctica esportiva. A més, hi haurà un premi especial, en forma de reconeixement extraordinari honorífic, atorgat directament per Alcaldia, per serveis rellevants o contribució excepcional al progrés i prestigi del municipi. Qualsevol persona, a títol individual o en representació d’una entitat, podrà presentar les candidatures a les diferents categories, a excepció del Premi Especial. Les presentacions s’han de fer a través d’una instància en un termini de temps que estarà obert fins al 18 de febrer. “Amb aquests premis volem valorar les persones i col·lectius que contribueixen a construir una ciutat millor, més cohesionada i activa. És una manera d’agrair i reconèixer públicament el compromís i la dedicació a Montcada i Reixac”, ha expressat Bartolo Egea, alcalde de Montcada i Reixac.
Les candidatures presentades seran validades o desestimades per una comissió de propostes .integrada per tècnics municipals dels departaments de l’Àrea Social, Comunicació i Protocol, Cultura i Patrimoni, Ciutadania, Promoció Econòmica i Esports- i elevades al Jurat. Aquesta comissió també podrà fer propostes pròpies degudament motivades. El jurat estarà format per l’alcalde, el regidor de Cultura i Patrimoni, un membre de cada grup municipal, un representant de La Veu i un de l’Associació Cultural Montcada. Els guardons tindran caràcter honorífic, sense dotació econòmica, i consistiran en una peça artística original i un diploma institucional. L’Ajuntament preveu fer-ne una convocatòria anual i l’acte de lliurament se celebrarà el pròxim 22 de març al Teatre Municipal (18 h).