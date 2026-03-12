ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Reobre el trànsit al carrer de Bateria després de reparar l'aparatós esvoranc

Una filtració d'aigua va provocar la trencadissa la setmana passada

Publicat el 12 de març de 2026 a les 14:16

Els tècnics municipals han treballat en els últims set dies per arreglar l'esvoranc aparegut dijous passat al carrer de Bateria, a Montcada i Reixac. Una setmana després, el trànsit de vehicles ha quedat reobert, un cop reparats els desperfectes en aquest tram del barri de Can Sant Joan, a l'alçada entre els carrers Masia i Reixagó.

Les primeres inspeccions dels tècnics desplaçats a la zona apuntaven que l’origen de l’esvoranc podia ser una filtració d’aigua. Tècnics d’Aigües de Barcelona i de l’Ajuntament van avaluar els danys. En els últims dies, des de la regidoria de Serveis Municipals s'ha realitzat la reparació de tres escomeses afectades i el reasfaltat de la zona on hi havia el forat. Les mateixes veus apunten que no s'han detectat afectacions al col·lector municipal del vial. El carrer ja ha recuperat l'activitat habitual.

