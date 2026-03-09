Arreglen un aparcament "alegal" convertit en abocador: "Era un descontrol"

"Era un descampat sense ús definit. Darrerament, s'utilitzava de manera alegal com a pàrquing. Donava cabuda als treballadors de les fàbriques i els tres comerços que hi ha a la zona. El problema més greu arribava els caps de setmana. Venien furgonetes i camions i hi abocaven de tot. Runa, materials de construcció i restes de reformes acabaven aquí. Fins i tot han trobat marihuana. Era un descontrol. S'havia convertit en un abocador", sentencia la regidora de Serveis Municipals, Dámaris Sánchez. L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha condicionat l'espai de terra situat al polígon industrial de Can Cuiàs, a tocar amb l’accés al barri des de l’N-150. La intervenció ha permès dignificar l’espai i erradicar els abocaments que hi havia. El consistori ha invertit 9.500 euros. "No era només netejar, sinó també destruir tota la deixalla existent", apunta la responsable.
Mentre s’ha fet amb la neteja, l’espai ha estat tancat i a partir d’ara obrirà amb un horari limitat per donar servei al polígon industrial: de dilluns a divendres, de 6 a 18 h; i dissabtes, de 7 a 13 h. L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’Entitat Urbanística de Compensació del polígon Can Cuiàs per tal que aquest ens s’encarregui de la neteja i de l’obertura i tancament -que faran treballadors pròxims al lloc-. Els contactes han estat constants en les últimes setmanes, davant el risc que el lloc quedés tancat i es perdés l'oportunitat de tenir noves places fixes. "Per al consistori és molt positiu, perquè té repercussió en la gent. És la ciutadania qui ha tingut la iniciativa", celebra Sánchez.
Treballadors de l'indret admeten que l'aparcament és una qüestió que preocupa. La mobilitat de vehicles de grans dimensions i l'arribada constant de camions d'empreses de la rodalia afegeixen complexitat. Tenir aquesta possibilitat en un aparcament amb horari dona garanties i és una alternativa que es veu amb bons ulls. "És un problema per a treballadors habituals i comercials que hi van puntualment. El polígon no té molt espai, és antic i estret d'amplada. Calia buscar una molt bona solució. A més, era important restringir l'accés a la nit, perquè ningú aprofiti per llençar-hi residus", sosté Bernat Arjalaguer, administrador del polígon Can Cuiàs.
Malgrat que no és una àrea d'estacionament de grans dimensions -una trentena de places-, resol una situació que preocupava. Ara, el repte és que tothom conegui les noves característiques en la zona. "La gent s'acostumarà. Pot haver-hi algun despistat que deixa el cotxe a la nit, però hi ha un cartell que tothom ha de respectar. En cas de quedar-se a dins algun cotxe, avisaran a la Policia Local, segons el protocol", afegeix Arjalaguer. La intervenció per dignificar aquest entorn a Can Cuiàs forma part d’un pla d’actuació per erradicar els abocaments, en punts especialment conflictius com la carretera de la Roca, els blocs Sivis, Can Pomada, els voltants del Casino de Terra Nostra i de la gasolinera de l’N-150, la Serra Na Joana i l’aparcament a la Ribera. A Can Cuiàs, una trentena de places gratuïtes amb regulació horària ja estan disponibles.