Reclamen solucions a la manca d'autobús al Torrent del Capellà

Les obres de reforma de la ronda de Collsalarca han deixat sense autobús el barri del Torrent del Capellà, denuncien el portaveu del grup municipal Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, i l'associació de veïns del barri.
La formació explica que ha demanat reunir-se amb l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà per abordar el problema i Mena assegura que "reclamarem una solució a Marta Farrés" perquè "un barri de 3.000 veïns no pot quedar sense transport públic". El Torrent compta amb una parada de TUS al carrer de les Hortènsies, per on principalment passa la línia 80 en sentit nord, cosa que troben insuficient. L'associació reclama que també passi en sentit sud o, si no pot ser, que s'estudiï modificar la ubicació actual de les parades d'aquesta línia a la ronda de Collsalarca direcció hospital Taulí perquè estiguin el més a prop possible de l'encreuament entre la ronda i els carrers dels Clavells i Corones, la qual cosa els veïns asseguren que els permetria reduir la distància que actualment és de mig quilòmetre fins la parada més propera en sentit sud, ara a l'avinguda de Matadepera.
La portaveu d'urbanisme de l'associació, Sonia Rodríguez, considera que el barri "no es té en compte quan hi ha imprevistos i, encara sent previsible com en el cas de les obres de la ronda de Collsalarca, tampoc se'ns té en compte". L'associació ha elaborat un document per l'Ajuntament en el qual proposa una alternativa "molt factible" per posar remei a aquesta situació. Proposen que l'autobús passi per la ronda de Collsalarca fins al carrer dels Clavells i després pugui anar en sentit sud pels carrers de les Magnòlies i les Hortènsies cap a Can Puiggener.
Obres per fases
A mitjans d'octubre passat van començar les obres de reforma integral de la ronda Collsalarca, una de les grans inversions del mandat, pressupostada en 6,3 milions d'euros. Els treballs s'han dividit en cinc fases per reduir l'afectació a la mobilitat, segons el consistori, però, en tot cas, durant els 18 mesos que està previst que durin fins al primer trimestre de 2027 sempre hi haurà un tram en obres.
Les novetats previstes són la prohibició de pas de tràilers per pacificar la via juntament amb altres elements de reducció de la velocitat i soroll com passos elevats i limitació de la velocitat a 30 km/h. Les voreres guanyaran uns 30 centímetres d'amplada que es trauran de la calçada. Es plantaran 522 arbres nous, que incrementaran en un centenar els que hi havia fins a l'inici de les obres, i s'incrementarà la diversitat d'espècies perquè n'hi haurà fins a 13. Finalment, s'instal·laran càmeres de videovigilància i s'habilitaran 100 noves places d'aparcament, situades al costat nord del pavelló del Nord i en un espai del parc del Nord. Les fases previstes de les obres són:
Fase 1: des del carrer de Vinhamala fins al carrer de la Llanera. També és quan s'adequarà l'aparcament del carrer dels Clavells.
Fase 2: des del carrer de la Llanera als carrers del Lluçanès i de Corones.
Fase 3: des del carrer de Corones fins a Arousa / Clavells.
Fase 4: des dels carrers d'Arousa i Clavells fins a l'avinguda de l'Alcalde Moix.
Fase 5: al carrer d'Arousa, entre la ronda de Collsalarca i el carrer del Ripollès.