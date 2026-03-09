Els Guardons del Vallès premien dècades d’història a la Fira Àpat

Els Guardons del Vallès s’han incorporat com a novetat de la primera edició de Fira Àpat a Sabadell. L’acte ha tingut lloc aquest dilluns, 9 de març, al matí a la Fira de Sabadell, en la darrera jornada de la celebració gastronòmica. Els premis neixen amb la voluntat de valorar els establiments que han mantingut la seva activitat durant dècades i que han contribuït a preservar la cultura gastronòmica catalana i el producte de proximitat. “La idea és reconèixer botigues i restaurants amb trajectòria i compromís amb el territori”, ha destacat el director general del Grup Àpat, Josep Garcia.
Al llarg de l’entrega de premis, s’han lliurat guardons a diferents establiments de la comarca. Alguns dels reconeixements han recaigut en negocis emblemàtics de Sabadell, com el restaurant Can Feu, el Bar Restaurant Vilarrubias i el Bar del Mercat de la Creu Alta. També han estat premiats el restaurant Garbí de Castellar del Vallès i la Carnisseria Xarcuteria Vivet de Sentmenat, que acumula 161 anys d’història, entre d’altres.
Els propietaris dels establiments sabadellencs han coincidit a destacar que el secret per mantenir-se durant tants anys és la constància i la passió per l’ofici. Josep Flaqué, del Vilarrubias, un restaurant amb 69 anys d’història, ha dedicat el reconeixement als seus predecessors. “Vull agrair aquest reconeixement i dedicar-lo als meus antecessors, perquè sense ells no hauria estat possible”, afirma. També té clar que la seva llarga trajectòria és gràcies a la clientela fidel que tenen i a l’equip de treball que hi ha al darrere. A més, per a ell, un punt clau per continuar en el sector és “la perseverança i reinventar-te. Si veus que les coses no surten, has de girar una mica la truita i provar coses noves. No et pots quedar encasellat sempre amb el mateix”.
En la mateixa línia s’ha expressat Josep Maria Villagrasa, del restaurant Can Feu, que ha atribuït la longevitat del negoci a l’esforç constant. Segons Vilagrasa, aquest tipus de reconeixements són importants per donar visibilitat a la feina acumulada durant dècades. “Està bé valorar la gent que fa tants anys que està a l’ofici, perquè no és una feina fàcil”, subratlla.
D’altra banda, el bar del Mercat de la Creu Alta ha viscut recentment un relleu de propietària. Sandra Clavell va assumir la gestió del negoci el novembre passat, després de la jubilació de l’anterior propietària. Clavell ha explicat que mantenen l’essència del local amb plats tradicionals, com el salat de forquilla o les truites, però introduint una nova manera de treballar. Assenyala que “el relleu no ha estat senzill, ja que molts clients associaven el bar amb la seva antiga propietària, però a poc a poc la gent s’hi ha anat acostumant i ens diu que estan molt contents”. Sobre el premi, ha volgut deixar clar que el reconeixement és compartit amb l’antiga propietària.