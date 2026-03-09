VÍDEO | Les càmeres ocultes de Pau Llatjós: "A Sabadell he aconseguit més visites que en qualsevol altre lloc"

Si alguna vegada heu estat "víctimes" d'una càmera oculta o us heu trobat una gravació d'aquesta mena al Centre de Sabadell, segurament hagi estat obra de Pau Llatjós, @pauly.makkator a les xarxes socials, un manresà que ha trobat una escletxa d'audiència i seguidors a Sabadell. "Vaig començar a gravar càmeres ocultes a Barcelona, però a Sabadell n'he fet moltes i n'he tret moltes visites. Més que en qualsevol altre lloc", confessa Llatjós. El jove de 29 anys és creador de contingut de professió, encara que també es va formar per ser actor i, sobretot, especialista en escenes de risc per a pel·lícules. "El que més m'agrada és el món de la interpretació, i el de les xarxes socials és una estratègia meva per ser vist i poder-ho vincular d'alguna manera", exposa el manresà.
Fa poc més de quatre anys que va començar a fer vídeos de reaccions de la gent als personatges que ell va anar creant a poc a poc i assegura que Sabadell "és el lloc més apte per fer aquest format de vídeos": "Hi ha gent diversa; llocs amplis; moltes terrasses de bar; gent jove, que es pren millor les coses...", diu. Per això, des que va fer el màster per especialitzar-se en escenes perilloses a Barberà del Vallès, va buscar una ciutat una mica més gran per crear contingut. "A Barcelona vaig veure que hi havia massa gent i a Manresa ja em coneix tothom. Per això he gravat tants vídeos aquí", subratlla. El seu gruix d'audiència són joves universitaris, principalment, i afirma que està arribant "a un altre nivell" perquè la gent ja el reconeix, però, en comptes esgarrar-li el vídeo, fan d'actors i es posen al paper, cosa que valora molt positivament: "Alguns joves ja em veuen venir i, lluny de fer-me fora, entren i participen de l'escena", exposa. No tothom reacciona igual, però: "Un senyor quasi m'obre el cap amb un cendrer un dia", explica, rient.
"No vull que se m'encaselli"
El somni del manresà és poder arribar a viure algun dia del món de la interpretació, i no tant del de les xarxes socials. "Soc conscient que és arriscat fer-me conegut a les xarxes socials perquè la gent m'encasella en aquest sector, però és un perill que assumeixo per ser vist", confessa. "Quan t'encasellen en algun sector és complicat sortir-ne", agrega. De totes maneres, ha aconseguit portar al seu terreny un àmbit tan concret com el de fer càmeres ocultes, ja que ha trobat un format propi en el qual crea personatges i fa petites representacions en espais públics amb molta gent per veure com reaccionen. "Sempre intento fer un contingut original i enginyós perquè estic aconseguint viure d'això. D'aquesta manera, amb els personatges que creo, puc colar la meva passió de ser actor en el món de les xarxes socials", assenyala.
L'afició de generar contingut audiovisual li ve des de ben petit. Amb tan sols 12 anys ja va començar a gravar-se fent imitacions d'alguns gags de José Mota i, a partir d'allà, va anar variant el contingut fins a arribar al que publica avui. "A l'institut ja era conegut com el friqui dels vídeos. Anava publicant coses que no 'petaven', fins que un dia vaig decidir adaptar-me al format de xarxes socials, vertical, i em va funcionar bastant bé". Avui, acumula més d'1,5 milions de seguidors a TikTok; més de 517 mil, a Instagram; 120 mil subscriptors a YouTube, i milions de visites i 'm'agrada' que l'han impulsat a poder viure del contingut que genera. Ara, però, tan sols espera que quedi "molt poc" per sortir a la gran pantalla i centrar-se plenament a actuar.