Plena ocupació pel MWC a Sabadell: "Funciona molt bé"

L’impacte econòmic del Mobile World Congress, estimat en prop de 600 milions d’euros segons GSMA, també ha arribat a Sabadell. Al llarg dels quatre dies de l’esdeveniment mundial celebrat a Barcelona, els establiments hotelers de la ciutat també se n’han vist beneficiats, amb alts nivells d’ocupació i l’arribada de nous visitants que, per preu o disponibilitat, han optat per allotjar-se fora de la capital catalana.
Un dels establiments que ha notat aquest impuls és el Holiday Inn Express Barcelona – Sant Pau de Riu-sec. El director, Daniel Garcia Martí, explica que els dies amb més activitat vinculada al congrés han estat “de diumenge a dimecres inclosos”. Durant aquest període, l’hotel ha registrat “ocupacions d’entre el 80% i el 95%”, unes xifres que considera positives tenint en compte que es tracta d’un establiment de recent obertura –gener d’enguany– amb un preu mitjà de les habitacions que s’ha situat al voltant dels 160 euros.
García també destaca que la política de tarifes més moderades en comparació amb els hotels de la capital ha fet que part de la demanda s’hagi desplaçat fins a Sabadell. Segons apunta, han rebut clients que “no podien o no volien pagar les altes tarifes que s’estableixen a Barcelona capital i al voltant de la Fira Gran Via”. Pel que fa a la procedència dels visitants allotjats durant aquests dies, aproximadament la meitat eren de l’Estat espanyol, mentre que un 25% provenien dels Estats Units, un 10% d’Itàlia, un altre 10% de França i el 5% restant d’altres nacionalitats.
També a l’Hotel Urpí ha registrat una bona ocupació coincidint amb el congrés mundial. El seu gerent, Josep Urpí, assegura que el Mobile “funciona molt bé” i que l’hotel ha estat pràcticament ple. Segons explica, enguany el període de més activitat s’ha allargat una mica més que en altres edicions. “L’any passat el pic fort va ser un sol dia, mentre que aquest any s’ha allargat més”, celebra.
Urpí també ha detectat alguns canvis en el perfil dels visitants. Si en altres edicions predominaven clients procedents d’Àsia, enguany hi ha hagut més presència de visitants nacionals, especialment vinculats a empreses que participaven en el congrés. Malgrat l’alta demanda d’aquestes dates, el gerent subratlla que l’establiment manté una filosofia molt definida: “Som un hotel que optem sempre per cuidar i fidelitzar la nostra clientela”.
En aquest sentit, explica que tot i tenir ben detectat el client que visita periòdicament l’establiment creualtenc, es mantenen atents a esdeveniments d’aquesta magnitud perquè representen “una oportunitat per captar nous clients que, per ocupació o pels preus a Barcelona, acaben allotjant-se a Sabadell”.
Malgrat la seva presència a la ciutat, aquests visitants acostumen a passar-hi poc temps. Segons Urpí, “s’han allotjat aquí, però no han fet vida de dia a Sabadell: arriben i marxen amb taxis”.
El Mobile és, de fet, un dels grans esdeveniments que el sector hoteler sabadellenc té marcats al calendari, juntament amb altres cites com la fira Alimentaria o l’Integrated Systems Europe (ISE). En el cas de l’Hotel Urpí, que compta amb un centenar d’habitacions, la mirada ja està posada en l’arribada d’esportistes a la ciutat amb motiu del Campionat d’Espanya Open de Natació.