Més de 70 persones emprenedores han fet estades en empreses europees

El programa Erasmus For Young Enterpreneurs (EYE) ha facilitat que 77 persones emprenedores hagin experimentat el funcionament del negoci a empreses europees. De la mateixa manera, 131 persones procedents de l’estranger han fet estades a empreses locals.
El programa permet l’intercanvi de coneixement a través de l’aportació de la persona que té la idea o la intenció de muntar l’empresa, i també de l’empresa que, amb la seva trajectòria, pot aportar informació valuosa per a l’emprenedor/a. Els participants coneixen de primera mà el funcionament del negoci que volen emprendre i alhora estableixen una xarxa de contactes. L’Ajuntament participa en aquesta programa des del 2010 i actua com a intermediari per impulsar la internacionalització del teixit emprenedor.
En aquests moments Sabadell compta amb 65 empreses registrades, disposades a acollir persones emprenedores novelles dins l’entorn europeu que vulguin aprendre directament de persones empresàries amb una trajectòria consolidada.
Els principals sectors de les empreses que acullen són tecnologies de la informació, arquitectura, construcció i enginyeria, i educació i serveis de formació.
Les estades poden ser d’un a sis mesos i compten amb un suport financer de fins a 1.200 euros mensuals. A més de la Unió Europea, els participants també poden viatjar al Canadà, els Estats Units, el Regne Unit o Singapur (per a un període màxim de 3 mesos).