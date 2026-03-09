KIA i MG guardonen el grup sabadellenc Yomovo

El grup de mobilitat sabadellenc Yomovo ha iniciat el 2026 amb dos reconeixements d’àmbit nacional que posen en valor el seu model orientat “a situar el client al centre de tota l’experiència de mobilitat, des del primer contacte fins al servei postvenda”, apunten en un comunicat.
En aquest context, el concessionari Yomovo Emporspeed ha estat distingit amb el Premi a la Millor Experiència de Client de la xarxa KIA a Espanya, un reconeixement atorgat per KIA basat en les valoracions directes dels clients i en els indicadors de satisfacció del fabricant.
El guardó posa en valor la capacitat de l’equip per oferir una atenció personalitzada, un procés de compra eficient i una relació de confiança amb el client al llarg de tot el seu recorregut amb la marca, elements que formen part del model d’atenció impulsat pel grup.
Paral·lelament, el concessionari Yomovo Sarmovil ha estat reconegut a la MG Iberian Convention 2026 amb el Premi Best Customer Service Aftersales 2025, atornat per MG, que posa en valor els resultats en qualitat de servei, atenció al client i eficiència operativa en l’àmbit de postvenda. Aquest reconeixement “subratlla la importància estratègica que Yomovo dona a l’acompanyament del client més enllà de l’entrega del vehicle, entenent la postvenda com una part essencial de l’experiència global de mobilitat”.
Els dos guardons, obtinguts en àmbits complementaris del cicle de relació amb el client –compra i postvenda–, reflecteixen “la voluntat del grup de construir una experiència homogènia en tota la seva xarxa, basada en la proximitat, la qualitat del servei i la millora contínua dels processos”, afegeixen.
Avui dia, Yomovo distribueix 22 marques de cotxes i 7 de motos, amb un tota de 95 punts de venda oficials repartits en 16 municipis de les províncies de Barcelona i Girona.