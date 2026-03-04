Movento amplia la seva cartera de marques a Catalunya amb la incorporació de Mazda

Movento, divisió d'automoció pertanyent a la companyia Moventia, nascuda a Sabadell, marca una nova fita en el creixement de la seva cartera de marques amb la incorporació de Mazda a la seva xarxa a Catalunya.
La marca japonesa es va incorporar a Movento després de l'aliança amb Grupo Gil el 2024 i, fins ara, operava únicament a Madrid, on la companyia compta amb una trajectòria consolidada amb la marca. Amb aquest pas, Movento inicia una nova etapa a Catalunya amb la seva primera botiga oficial Mazda al territori. "Mazda és per a Movento una aposta sòlida: una marca japonesa de primer nivell, fiable, moderna i amb una proposta de producte molt competitiva. Amb aquest pas acostem als clients una experiència de compra i postvenda de primer nivell, recolzada en la xarxa i la capacitat operativa del grup", afirma Miquel Martí Pierre, CEO de Movento.
La ciutat escollida per Movento per marcar l'inici de l'expansió és Terrassa. Es tracta, a més, d'un dels principals pols comercials del grup, on ha consolidat la seva coneguda 'Ciutat de l'Automòbil': un pol que agrupa concessionaris de diferents marques, entre elles Mercedes, Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda, Renault i Dacia, i que representa al voltant del 40% dels turismes venuts a la cocapital del Vallès Occidental.
Des d'aquest punt terrassenc, Movento comercialitzarà models clau de la marca com el Mazda3, el CX-30 i el CX-5, amb especial focus en la gamma SUV, un dels segments de més demanda. Amb aquesta incorporació, Movento suma a la seva xarxa una marca amb forta identitat, innovació tecnològica i una proposta de producte altament competitiva, reforçant la seva oferta al mercat català. El centre disposarà d'un equip de cinc professionals i, a més, es complementa amb la presència de Movento Autoselecció, especialitzat en vehicle d'ocasió, ampliant la proposta de valor per als clients.