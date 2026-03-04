Carlos Torres destaca la IA com a factor clau per impulsar la competitivitat

El president de BBVA, Carlos Torres Vila, va participar dimarts passat al 36è “Encuentro Elkargi: Diàleg sobre el Sistema Financer i Europa”, celebrat al País Basc, on va compartir taula rodona amb José Manuel Campa, professor de l’IESE i expresident de l’Autoritat Bancària Europea. Durant l’acte, va situar la intel·ligència artificial (IA) com una eina determinant per millorar la competitivitat de les empreses i de l’economia en un entorn global cada cop més exigent.
Torres Vila va explicar que la IA representa “un canvi estructural que ens està afectant a tots” i que, per tant, el veritable repte de la seva adopció no és només tecnològic, sinó també cultural i estratègic. En aquest context, va destacar que la IA permet automatitzar processos repetitius, analitzar grans volums d’informació i anticipar riscos, alliberant temps perquè els equips puguin centrar-se a aportar valor estratègic a les empreses.
“La IA suposa una transformació molt profunda. A curt termini, és una força de canvi enorme que ens permetrà servir millor els nostres clients. Per això l’estem adoptant al banc amb un full de ruta clar i decidit”, va apuntar Carlos Torres.
L’entitat ha definit una estratègia basada en vuit pilars per maximitzar l’impacte de la intel·ligència artificial, tot sustentat en una "arquitectura de dades segura, escalable i preparada per al futur". A més, "a través de la seva aliança amb OpenAI, l’entitat ofereix a clients pimes llicències de ChatGPT Enterprise amb formació inclosa, sent el primer banc a Espanya en impulsar aquesta iniciativa".