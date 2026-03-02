La SBD Fira Pro: Formació i Treball ha tancat la seva 10a edició amb una resposta de públic excel·lent que consoliden la fira com un referent a Catalunya de l'orientació acadèmica i laboral amb oportunitats reals de feina. En tota, s'han adquirit més de 15.000 entrades, un 22% més que l'any passat, fet que confirma l'interès creixent de la ciutadania per aquest espai.
Organitzada per l'Ajuntament de Sabadell, SBD Fira Pro és la fira pública d'aquest àmbit amb més trajectòria impulsada íntegrament per un ajuntament. Durant quatre dies, del 25 al 28 de febrer, el recinte de Fira Sabadell s'ha convertit en un gran espai de trobada entre formació, talent i ocupació, amb un model híbrid que integra orientació, aprenentatge i inserció laboral en un mateix entorn.
Aquesta edició ha comptat amb prop de 70 estands i més de 300 activitats, entre elles xerrades i demostracions pràctiques de sectors professionals, distribuïdes tant a l'interior com a l'exterior del recinte. La fira ha reunit 32 centres educatius de l'entorn de Sabadell, que han presentat la seva oferta i han orientat joves, adults i famílies sobre les possibilitats de formació al llarg de la vida. En conjunt, el públic ha conegut fins a 407 ofertes formatives. A més, 22 entitats i organitzacions han posat a disposició de la ciutadania els seus recursos educatius i laborals.
A més, 57 empreses han participat activament cercant professionals per incorporar a les seves plantilles i fent demostracions d'oficis i activitats interactives per a donar a conèixer les sortides laborals dels sectors que representen.
En total s'han publicat 220 llocs de treball a través del web de la fira, un 25% més que l'anterior donant peu a més de 1.500 connexions entre persones en recerca de feina i empreses en recerca de professionals. A més, s'han realitzat 314 atencions en el punt d'orientació personalitzada. I 64 atencions personalitzades per preparar entrevistes de treball.