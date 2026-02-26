Qualla Kids, finalista d'Impulsa Startup al 4YFN

Qualla Kids, l'empresa nascuda a Sabadell i liderada per Carles Porta, disputa la final nacional del programa Impulsa Startup de la Cámara de Comercio de España en el marc del Four Years From Now (4YFN) el 4 de març, l'esdeveniment d'emprenedoria que se celebra de manera paral·lela al Mobile World Congress. L'empresa emergent ha estat seleccionada entre les vuit millors de tot l'Estat, un reconeixement que posa en valor la solidesa del projecte i el seu potencial de creixement.
La companyia ha estat recentment proclamada guanyadora del programa Impulsa Startup 2025 de la Cambra de Comerç de Sabadell, un reconeixement que inclou un premi de 4.800 euros pel desenvolupament d'una aplicació innovadora que ja utilitzen més d'un centenar de centres escolars.
A aquest progrés també hi han contribuït les mentories especialitzades rebudes tant des de la Cambra de Comerç de Sabadell com des de Connector, que han permès a l'equip reforçar el model de negoci, validar el producte i accelerar l'estratègia de creixement.
Qualla Kids és una plataforma SaaS que digitalitza processos crítics dels centres educatius amb l'objectiu de garantir la seguretat, la traçabilitat i el compliment normatiu. La solució posa el focus en la gestió segura de la recollida d'alumnes, les autoritzacions familiars i el seguiment d'activitats com el menjador, el transport escolar o els drets d'imatge. En un únic entorn digital, centralitza autoritzacions, incidències i fluxos operatius, actualitzant la informació en temps real i generant un registre verificable de cada acció. Això elimina duplicitats, redueix errors administratius i reforça la seguretat del centre.