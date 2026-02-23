Jordi Castells, nou director general de Moventis

Moventis, la divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia, anuncia, en el marc de la seva Jornada Anual, el nomenament de Jordi Castells com a nou director general de la companyia. Castells substitueix Juan Giménez, que passa a exercir el càrrec d'assessor de Direcció General i del Consell d'Administració de Moventia, després d'una extensa trajectòria de més de tres dècades vinculada al creixement i consolidació de la companyia.
Juan Giménez es va incorporar al grup l'abril de 1991 com a gerent de l'operador TCC (Transports Ciutat Comtal) i, posteriorment, va assumir primer la Direcció General de Moventis en la seva divisió regular, abans de passar a liderar la Direcció General de tot el grup Moventis en una etapa marcada per l'expansió i la diversificació. Durant la seva etapa, Juan ha contribuït activament a impulsar fites que han definit el rumb de la companyia: el naixement i desenvolupament de TCC com a primer gran servei addicional, l'expansió a ciutats com Pamplona i Palma, l'entrada a Montbéliard amb la primera explotació a França, o la participació a Lisboa, en un recorregut en què el creixement i la presa de decisions complexes han anat de la mà en moments clau.
En aquest context, Juan Giménez subratlla el component humà com a element vertebrador de l'èxit. "He tingut la sort de viure totes les etapes de creixement de Moventis: des d'un grup amb pocs trebaladors fins a l'organització sòlida i diversificada que som avui. Res d'això no s'entén sense les persones i els equips que, durant dècades, han fet possible guanyar, renovar i consolidar serveis en escenaris de màxima exigència", assenyala, el nou assessor de Direcció General i del Consell d'Administració de Moventia.
El relleu l'assumeix Jordi Castells (Barcelona, 1985), un perfil que combina formació tècnica i visió de negoci que ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional a la companyia. Castells és enginyer de Camins i enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i compta amb un Executive MBA per IESE Business School (Universitat de Navarra). Des de la seva incorporació a Moventis el 2009, ha evolucionat a través de posocions de responsabilitat en operacions, desenvolupament de negoci i direcció general de diverses companyies del grup. En els darrers anys, ha liderat les divisions B2B i B2C de Moventis, amb responsabilitat sobre mobilitat corporativa, serveis turístics i operacions orientades al client final. Una part significativa de la seva trajectòria està estretament vinculada a l'expansió internacional, amb especial protagonisme del projecte a l'Aràbia Saudita, un dels mercats considerats estratègics en el full de ruta actual de Moventis.
"Assumeixo aquesta responsabilitat amb un profund sentit de continuïtat i, alhora, amb l'ambició de continuar accelerant la transformació del grup. El nostre repte és créixer amb excel·lència operativa, innovació i focus en el client, consolidant la nostra posició als mercats on ja som referència i desenvolupament noves oportunitats en mobilitat, turisme i tecnologia", afirma Castells.
Víctor Martí Pierre assumeix la direcció financera de Moventis
El canvi a la Direcció General, s'acompanya d'una actualització de l'estructura directiva, amb diverses incorporacions. Ian Livesey, incorporat a la companyia el 2025 procedent de TUI, liderarà les divisions B2B i B2C, prenent el relleu de Castells en aquestes responsabilitats. En aquesta mateixa divisió, Moventis incorpora Josep Prat com a director d’agències, en una posició de nova creació orientada a consolidar els negocis actuals i a definir una estratègia de creixement a mitjà termini.
Per la seva banda, Víctor Martí Pierre, quarta generació de la companyia centenària, assumeix la direcció financera de Moventis, sumant a aquesta responsabilitat la funció actual de responsable d’Administració i Finances a l’Aràbia Saudita i la gestió de la participació a T-Mobilitat. L’estructura directiva de Moventis es completa amb la continuïtat de Ramon Palau com a Country Manager a Espanya (divisió regular), Gregory Carmona com a Country Manager a França (divisió regular), Jorge Azevedo com a Country Manager a Portugal (divisió regular), Elena Aguarta al capdavant de regulatory affairs, Júlia Farré com a directora de desenvolupament de negoci i Sandra Llunell com a directora de customer experience.
Canvis en l'estructura operativa
En paral·lel a tots aquests canvis, Moventis reforça també la seva estructura operativa amb modificacions en diverses gerències territorials. A Girona-Costa Brava, Christian Busquets assumeix la gerència de Moventis Sarfa, després de la jubilació d’Enric Gimeno. Busquets, fins ara director d’explotació de la mateixa operadora, assumeix la gestió plena de Moventis Sarfa des de principis de gener, després de dos anys de treball compartit amb Gimeno que permeten una transició alineada amb els projectes estratègics.