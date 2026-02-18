Més ofertes de feina i empreses assistents que mai a la SBD Fira PRO

La desena edició de la SBD Fira PRO, que se celebrarà del 25 al 28 de febrer a Fira Sabadell serà de rècord: 225 ofertes de feina que oferiran les 57 empreses presents a l’esdeveniment de referència d’orientació acadèmica i laboral de Catalunya.
Aquest dimecres, s’han presentat les novetats d’enguany, que comptarà amb un total de 328 activitats i amb la participació de 32 centres educatius, amb “l’objectiu de reforçar l’orientació acadèmica i laboral, prevenir l’abandonament escolar i fomentar vocacions professionals”, ha apuntat el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez.
La fira, de quatre dies de durada, oferirà un model híbrid que combina orientació, formació i ocupació en un mateix recinte. En aquesta edició presenta un espai d’expositors amb prop de 70 estands, xerrades, activitats interactives i demostracions pràctiques dels sectors professionals repartides entre l’interior i exterior del recinte sabadellenc. També hi haurà un espai d’orientació anomenat l’Espai Bus, amb un autobús cedit per TUS. Entre els centres presents es donaran a conèixer més de 400 ofertes formatives, així com la vintena d’organitzacions i entitats presentaran els seus recursos formatius i laborals. “És una oferta que creiem que és potent i que està ben segmentada pels diferents públics”, ha assegurat Eloi Cortés, tinent d’alcaldessa de Presidència i Servei a les Persones.
Una mitjana diària de 80 activitats
Durant els quatre dies s'organitzaran activitats específiques segons el públic assistent –12.000 inscripcions anuals i més de 320 propostes per enguany–: estudiants d’FP, alumnat de 3r i 4t d’ESO, famílies i adults en recerca de formació o feina. “Una bona orientació passa per diferents enfocaments. Hi haurà activitats d’autoconeixement per ajudar els joves a orientar-los”, ha apuntat Sílvia Garcia, regidora de Joventut.
També s’hi inclouran, per exemple, més de 130 demostracions d’oficis. Pel que fa a les ofertes de treball, que enguany augmenten un 28% respecte de les presentades en l’edició de l’any passat, qualsevol visitant podrà apropar-se als estands de les empreses i presentar la seva autocandidatura i participar a les sessions d’entrevistes ràpides previstes. En el marc de la fira també es lliurarà el distintiu “Empresa Pro” a 170 empreses que han col·laborat amb l’Ajuntament en la inclusió laboral o formativa durant el 2025.