La Menorquina anuncia una inversió de 15 milions d'euros per crear una nova línia de producció

L'empresa de postres i gelats La Menorquina ha anunciat una inversió de 15 milions d'euros per ampliar la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) amb una nova línia multifuncional, on es podran produir productes de bombó, sandvitx i espiral. La previsió és disposar de la nova línia al gener de 2027 i que permeti crear fins a un màxim de 200 llocs de treball.
La firma fa tancar el darrer exercici amb una facturació de 119 milions d'euros amb la previsió d'incrementar-la amb doble dígit. La Menorquina té una gran presència al mercat internacional, sobretot als Estats Units, on distribueix entre el 25% i el 30% de la seva producció a través de cadenes com Walmart i Costco, tota procedent de la planta vallesana.
La nova línia de producció serà d'alt rendiment i suposa la major inversió feta mai a la fàbrica. Comportarà ampliar en 1.100 metres quadrats la superfície destinada a producció, just en l'espai on actualment hi ha el magatzem sec de la firma, que es desplaçarà a un edifici adjacent.
S'estima que aquesta nova línia, que ja està encarregada, s'entregui entre finals de setembre i principis d'octubre, i que estigui operativa a principis de l'any 2027, segons ha detallat el CEO de l'empresa, Ivan Leal. "És una línia que a més de fer bombos i sandvitxos també permetrà fer espirals, és com tenir dues línies en una".
Leal ho ha dit en una atenció a la premsa per presentar les millores a la planta, i després d'una visita institucional del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper. "La nova línia permetrà incrementar en 10 milions de litres de gelats, arribant a una xifra total a la planta de 40 milions de litres de gelats disponibles", ha afegit.
Amb aquesta línia, que permetrà produir 30.000 gelats cada hora, ja seran 23 les línies de producció. La firma ha protagonitzat un creixement sostingut de l'anual del 15% des del 2019, assoleix unes vendes de 131 milions d'euros el 2025, i preveu un altre creixement de doble dígit per al 2026.
Actualment, la companyia compta amb una plantilla de prop de 750 treballadors, dels quals més de 500 persones desenvolupen la seva activitat a la planta de Palau-solità i Plegamans.