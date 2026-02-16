Moventis TCC s'uneix a Indra en la inauguració oficial de la nova seu del projecte Next Generation Ticketing (NGT)

Moventis TCC, la Joint Venture formada per Moventia i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va participar el mes passat juntament amb el seu soci Indra i la National Transport Authority (NTA) en la inauguració oficial de la nova seu del projecte NGT Contactless a Dublín. L'acte, presidit pel ministre de Transport d'Irlanda, Eamon Ryan, marca una fita en la modernització de la infraestructura del transport públic.
Des de la companyia nascuda a Sabadell, apunten que, tot i que Moventis TCC ja feia mesos que treballava en el projecte, la inauguració del hub de Dublín "suposa un reconeixement format de la col·laboració internacional que impulsa el programa 'Next Generation Ticketing (NGT) d'Irlanda". Com a subcontractista especialitzat d'Indra, Moventis TCC és responsable de proporcionar serveis de formació i suport a l'operació.
La participació de Moventis TCC en el projecte irlandès NGT representa "un pas cap a la internacionalització de l'experiència adquirida mitjançant la seva implicació en la implantació de la T-mobilitat a l'àrea de Barcelona", on ambdues entitats van contribuir, dins d'un ecosistema multiagent, a la transició de Catalunya cap a un "sistema de billetatge totalment digital i multimodal". En aquest sentit, la joint venture Moventis TCC aporta "una perspectiva única centrada en l'operador, essencial per a transicions tecnològiques a gran escala. "El nostre equip ha estat treballant sobre el terreny, aplicant les lliçons apreses de la T-mobilitat per ajudar Irlanda a assolir un futur de billetatge digital i sense friccions", afirma Júlia Farré, directora de Desenvolupament de Negoci de Moventia.