Aprèn a gestionar i a invertir el teu patrimoni de la mà de la Cambra

Saps gestionar bé el teu patrimoni? T’agradaria conèixer quines són les millors opcions d’inversió? Independentment dels teus estalvis, la Cambra de Comerç de Sabadell, en col·laboració amb la Barcelona Finance School, t’ofereix tot el que necessites saber en deu sessions per adquirir els coneixements en renda fixa, renda variable, planificació patrimonial, fiscalitat, gestió de carteres, inversió immobiliària i criptoactius.
El pròxim 3 de març, l’entitat engega la quarta edició del curs La gestió d’un patrimoni personal o familiar. Una iniciativa que neix amb la voluntat d’anar més enllà de l’activitat estrictament empresarial perquè “creiem que havíem de fer alguna cosa no tan lligada al dia a dia de l’empresa sinó també al dia a dia de l’empresari, perquè si les coses li van bé també disposa d’un patrimoni i el que volem és que el gestioni amb la màxima eficàcia i eficiència”, explica Joan Valls, director d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Comerç de Sabadell
En aquesta línia, el tresorer de la Cambra de Comerç i impulsor del curs, Joaquim Badia, apunta que el curs s’ha anat perfeccionant edició rere edició amb un enfocament pràctic, transversal i complementari, recordant que “el curs busca donar respostes reals a situacions concretes i no està pensat com una proposta elitista, sinó com una formació accessible per a totes les butxaques”.
Des de l’Institut d’Estudis Financers, el director general Ferran Teixes realça el bon ull de la Cambra de Comerç de Sabadell, en posar a l’abast dels empresaris de la demarcació “l’educació financera”, en un context en què des de la Comissió Europea, i lligat amb la iniciativa ‘savings and investments union’ –arran dels informes de Mario Draghi i Enrico Letta–, cal “generar volums” per “Incrementar la competitivitat europea”.
És en aquest escenari, i amb una “societat que genera molt estalvi”, un bon moment perquè les persones “converteixin els seus estalvis en inversions, millorant la rendibilitat personal i contribuint al desenvolupament econòmic”.
Una de les claus de l’èxit del curs és la seva capacitat d’adaptació a les noves realitats del mercat financer, incorporant progressivament noves opcions, com la inversió immobiliària, els criptoactius i el món Fintech, una evolució que respon directament a la demanda dels participants, tal com explica Valls quan afirma que “cada vegada el fem més pràctic perquè els alumnes busquen saber què s’ha de fer i què no s’ha de fer quan gestionen el seu patrimoni, i hem incorporat temes com les criptomonedes perquè són una realitat que existeix i sovint és un dels àmbits menys coneguts pel públic”.
Professionals en actiu
En aquesta línia, Teixes també destaca la importància d’abordar aquests nous actius amb rigor i coneixement, assenyalant que “el que abans podia semblar poc ortodox, com els criptoactius, cada vegada té més presència i fins i tot entitats financeres tradicionals comencen a incorporar-los, per això és essencial que els participants coneguin aquestes alternatives, tant si decideixen invertir-hi com si no, sabent els avantatges o inconvenients que pot suposar invertir-hi”.
Entre les deu sessions –cada dimarts, amb una durada de tres hores (16 h a 19 h)–, també s’hi inclouen les finances conductuals i la psicologia en la inversió, un element que aporta una perspectiva diferencial i que, segons Badia, és fonamental perquè “moltes vegades no ens coneixem prou i no sabem com reaccionarem davant determinades decisions financeres”, mentre que Teixes remarca que “la presa de decisions es basa en dades, però també en factors psicològics i si no som conscients dels nostres biaixos podem prendre decisions errònies”.
La formació destaca, també, per la qualitat i l’experiència del professorat, integrat per deu professionals en actiu que aporten una visió real del mercat i dels reptes que afronten empresaris i inversors, una característica que Badia considera essencial, ja que “cada tema és impartit per especialistes que treballen diàriament en aquell àmbit i això aporta visions complementàries i molt pràctiques”. Un altre dels valors afegits del curs és el format reduït, que facilita el networking i l’intercanvi d’experiències entre participants, un element que Joan Valls destaca quan afirma que “el curs permet aprendre dels professors però també de la resta de companys, que comparteixen inquietuds i experiències reals”.