La plaça de Sant Roc vibra amb el Ball de Gitanes en el seu cinquè aniversari

Un total de 49 balladors han omplert la plaça de Sant Roc aquest diumenge 15 de febrer per celebrar el cinquè aniversari del Ball de Gitanes de Sabadell. En un matí radiant, la colla ha fet vibrar el centre de la ciutat amb una dansa que, lluny de ser només tradició, viu avui un moment de creixement i renovació generacional.
El president de l’Associació de Ball de Gitanes de Sabadell, Joan Carles Burguès Cruells, ha reivindicat el paper de la ciutat dins d’una tradició arrelada a tota la comarca: "El ball de gitanes és una dansa tradicional que es balla a gairebé 60 pobles dels dos vallesos. Sabadell no pot quedar-ne exclosa". En aquest sentit, ha recordat que, tot i que la dansa s’havia mantingut durant més d’un segle dins el repertori de l’entitat, fa cinc anys es va impulsar un grup específic per fer-la créixer.
Aquest impuls es tradueix en xifres: "Avui han participat 49 balladors i aquest any n’hem incorporat 16 de nous, amb un perfil d’edat fantàstic, gairebé tots de trenta anys. Això dona una força increïble a l’associació", ha destacat Burguès, que es mostra optimista amb el futur i assegura que la colla té "capacitats per créixer increïbles".
Una de les parelles de nuvis que guia l’espectacle, Jordi Gabernet i Marta Banyosa (vinculats a l'associació sabadellenca des de la seva creació) expliquen el simbolisme d’aquesta figura: "La figura dels nuvis designa la parella que va davant a les diferents voltes de la cercavila i a l’entrada i sortida de plaça". Tradicionalment, representen la boda que estructura la dansa: "Els altres són els convidats i es balla a partir de la celebració de la boda dels nuvis".
Cal destacar que han introduït una variació pròpia: "Hem afegit una segona figura de nuvis perquè a vegades ens separem en l’evolució de la dansa i així cada renglera té la seva parella al davant".
Sobre la jornada d’aniversari, el balanç és clar: "Fantàstic". Tot i els nervis previs, "Patíem pel temps perquè a l’assaig general ens va ploure", finalment el sol va acompanyar i la plaça es va omplir.
El relleu generacional és un dels grans actius de la colla. Xavier Rosselló, membre fundador, ha viscut l’evolució des del primer dia: "Fa molt goig veure com hem anat creixent. Vam començar poquets, però cada any les actuacions han donat imatge al ball de gitanes i més gent s’ha animat a provar i a quedar-s’hi". El seu objectiu és ambiciós: "A veure si amb els anys podem aconseguir 50 o 100 parelles".
Una de les novetats d’enguany és Naiara Muñoz, que s’ha incorporat aquest any i ha debutat com a segona núvia. "L’any passat venia a veure els assajos, em va agradar i vaig decidir ballar. Em van proposar ser núvia i vaig dir que sí", explica. L’experiència a plaça ha estat intensa: "Veus tota la gent gaudir, aplaudeixen, canten amb tu, t’animen… t’ho passes molt bé".
Rosselló també destaca un dels moments més especials de la jornada: “Quan ha marxat la música i tot el públic s’ha animat a cantar. Això ens anima molt”.
Amb participants d’entre vuit i seixanta anys, i amb una clara aposta per atraure joves d’entre 20 i 30 anys, la colla sabadellenca s'enlaira. Tal com resumeix el president, el missatge és clar per a qui encara dubta: "Que vinguin, ho provin i ja està. S’ho passaran bé".