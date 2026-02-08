L’Observa 2026 tanca el seu cartell amb BRESH, Techno Flamenco i La Reina del Pop

El festival Observa 2026 ha revelat el seu cartell complet després d’anunciar a través de les seves xarxes socials els tres últims noms que faltaven per tancar la programació. BRESH, Techno Flamenco i La Reina del Pop s’afegeixen així a una proposta musical que tornarà a omplir de música l’amfiteatre del Parc Catalunya del 21 de maig al 7 de juny.
Amb aquestes incorporacions, el festival consolida una programació marcada per la varietat d’estils i públics. El fenomen de la festa BRESH, convertida en un esdeveniment internacional, es tracta d'una experiència festiva (amb molt seguiment per part dels joves) marcada per la presència d'influencers. Per la seva banda, s'ha afegit el nom del grup Techno Flamenco, que aposta per la fusió entre l’electrònica i les arrels flamenques. I finalment, La Reina del Pop completarà el cartell amb un tribut a La Oreja de Van Gogh, pensat per al públic més nostàlgic.
Aquests tres noms se sumen als artistes ja anunciats anteriorment com Sopa de Cabra, Lia Kali, Buhos, així com a propostes festives com El Gran Tardeo 90’s, Diferent Elektronik Fest i Reggaeton Summer, configurant una edició que vol convertir-se en un punt de trobada cultural i social.
Més enllà de la música, l’Observa 2026 oferirà gastronomia, activitats i zona Village, a més de mantenir el seu vessant solidari amb iniciatives com Corro contra el Càncer. Les entrades ja estan a la venda i l’organització ha anunciat una promoció especial per a les primeres 500, amb preu reduït per temps limitat.