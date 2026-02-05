Cinc artistes units per un gerro de ceràmica trencat

Un gerro trencat ha unit quatre grans artistes de Sabadell: Pep Sallés, Josep Madaula, Ramiro Fernández i Benet Ferrer. L’amistat ja els lligava ben fort, en realitat. Però l’accident ha acabat esdevenint l’exposició de ceràmica i pintura 1925-2025, que l’Acadèmia de Belles Arts inaugura aquest dijous a les 19h i que es podrà veure fins al 5 de març.
Uns quants anys enrere, Benet Ferrer va reparar amb molta cura un gerro centenari trencat del ceramista Marian Burguès. L’hi va donar el porter de Belles Arts, que no sabia què fer-ne. Molt probablement destinat a acabar a les escombraries. Aquell gerro rescatat era “el relat” perfecte per a fer una exposició col·laborativa entre aquests artistes de Sabadell, que tenien ganes de fer alguna cosa plegats, però no trobaven el què, perquè poques coses uneixen les seves obres. Van decidir replicar tres gerros més. “Tots tenim la mateixa peça, però ens hi hem expressat de diferent manera”, explica Sallés, encarregat d’idear l’exposició.
La ceràmica és un punt de trobada on conviuen els llenguatges molt diferents. Però tot parteix del gerro original, el centenari, restaurat per Benet Ferrer, que va morir l’octubre de 2024. Aquest fet va suposar una crisi pel projecte, però es va tirar endavant gràcies al treball col·lectiu, que ha comptat amb els ceramistes Marc Vidal, Maria Torruella i Marta Carsi, a més de les col·laboracions d’Andreu Segura, Magda Balaguer i Joan Torruella.
“Tot ha sorgit de la pura il·lusió entre amics, de la passió, amb un punt irracional. Si arribo a pensar abans en tota la feina que ha comportat, potser no ho faig! Però quan hem vist tot el volum de feina i tan maca, hem fet l’exposició”, diu Ramiro Fernández, qui afegeix: “Totes les coses bones en el món de l’art neixen així”. En el seu gerro es troben figures poètiques i arquetípiques dels seus quadres, fidels en forma i colors.
En l’obra de Madaula s’aprecia la pintura narrativa a través de la serigrafia. El gerro reflecteix l’escena bíblica Susana i els vells, amb què reflexiona sobre l’abús de poder. La sèrie, que es diu Bellesa i Vellesa, inclou peces en què s’aprecien una parella jove i una de gran, jugant amb l’ambigüitat del gènere. “No ens hem trepitjat gens”, comenta sobre l’exposició.
Sallés s’ha expressat amb el pinzell prioritzant els colors, com a elements primaris, aquests “principis bàsics” que aporten moviment i vivacitat tan reconeixibles dels seus quadres. Del gerro de Ferrer, les geometries són inconfusibles.
Més exposicions
A la sala Cub d’Assaig, Vianney Mendéz exposarà Transformar el delicat, amb collarets, tapets i quadres que “es converteixen en petits territoris emocionals on el fil, guiat per la memòria, es mou amb llibertat”. Per altra banda, la Sala Ull d’Escala reuneix obra de Mariia Shapovalova i Teresa Pampalona.