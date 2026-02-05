ARA A PORTADA

L'Orfeó de Sabadell farà ressonar els versos de Maragall al Teatre Principal

Paraula dita i cant coral homenatjaran el gran poeta, en un dels concerts més bonics de la temporada

  • Concert de l'Orfeó de Sabadell, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 12:42
Actualitzat el 05 de febrer de 2026 a les 12:43

L'Orfeó de Sabadell oferirà un dels concerts més bonics de la temporada al Saló del Teatre Principal, una barreja de paraula dita i cant coral. L'entitat musical, la més antiga de la ciutat, cantarà poesia de Joan Maragall. "Serà un espectacle on música i poesia dialogaran constantment, a partir d'un fil narratiu íntim, emotiu i lluminós", avança l'entitat, que oferià dues sessions: el dissabte a les 19h i el diumenge a les 12h.

El catedràtic Josep Maria Jaumà, expert en la poesia de Joan Maragall, ha teixit el guió del concert i ha escrit els textos que presentaran les peces musicals i les contextualitzaran en la vida del poeta. L'actor sabadellenc Jep Barceló llegirà els textos, que "volen situar els espectadors en els paisatges, les emocions i les mirades del món maragallià", assenyala l'Orfeó de Sabadell.

No existeix un volum gran de poesia musicada de Maragall, però sí peces icòniques i boniques que "transmeten el lirisme i el sentiment del poeta", explica Rosa Fernàndez, presidenta de l'Orfeó de Sabadell.

Són cançons com el Cant de la senyera, de Lluís Millet; L'Empordà, d'Enric Morera; i el Cant de la senyera, de Lluís Millet. Tindrà un gran protagonisme Albert Guinovart, que ha convertit La mar en cinc peces musicals. Josep Ollé, Jordi Domènech i Xavier Cardona són altres autors que han musicat el gran poeta. "Cada peça ressona amb els versos de Maragall, creant un mosaic on la veu del cor i la paraula dita es potencien mútuament", diu l'entitat. 

Josep Maria Jaumà és autor de Maragall a casa, un text sobre la vida i l'obra del poeta que es representa des de setembre de 2011 a la pròpia casa del poeta i escriptor.

