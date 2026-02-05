ARA A PORTADA
La baixada de la natalitat arriba a les aules: l'eliminació de línies sobrevola els pupitres Marc Béjar Permanyer
“Això és terra de ningú i està abandonat”: Queixes per l'estat d'un aparcament de Can Feu Aleix Pujadas Carreras
Demanen construir ja l'estació de Rodalies de Can Llong de Sabadell: "Els veïns no es poden quedar tirats" Albert Acín Serra
Agafar el tren ja és norma: Sabadell consolida FGC com el “metro” de la ciutat amb xifres de rècord Marta Ordóñez
Els túnels ocults que vertebren sota terra l'hospital Parc Taulí de Sabadell: "El primer dia et perds... i el segon, també" Sergi Gonzàlez Reginaldo
L'Orfeó de Sabadell farà ressonar els versos de Maragall al Teatre Principal
Paraula dita i cant coral homenatjaran el gran poeta, en un dels concerts més bonics de la temporada