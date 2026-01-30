Els Mourelo, una família unida per l’amor pel rock

Hi ha qui fa trencaclosques en família i després hi ha els Mourelo, que publiquen un àlbum en família. “Tinc dos fills, el David i el Jordi, que són músics com jo. Vam pensar a fer una gravació en el meu estudi, però la cosa es va anar embolicant i vam demanar la participació a alguns amics. Han sortit 24 cançons en un disc doble, amb 19 artistes convidats!”, exclama Jesús Mourelo. Han estat dos anys de feina i il·lusió per tirar endavant aquest projecte, que sona a blues, rock clàssic i folk, “amb una sensibilitat contemporània”.
És un disc en anglès ple de vivències i llocs, “un recorregut que navega entre la nostàlgia, l’energia, la intimitat, l’amor i la passió”. Es pot trobar a plataformes digitals i en format físic.
I no només és l’àlbum, titulat Mourelos & Friends, també serà un concert de presentació a la CavaUrpí, aquest dissabte a les 21h. No es podran tocar totes les cançons del disc, només un tastet, però serà una gran actuació que Jesús Mourelo es pren com la celebració “d’una mena de llegat”. És músic, productor i enginyer de so, toca instruments des dels 10 anys i ha estat a més d’una quinzena de grups, en què va coincidir amb molts dels amics que han participat en el disc. “Els nets veuran el que ha fet l’avi”, riu.
La música s’ha transmès inevitablement entre generacions. “Recordo que el David em demanava que li pentinés un tupé d’estrella de rock! I el Jordi es quedava embadalit mentre veia com assajava amb el meu grup”, explica el Jesús, qui té 76 anys i continua pujant a l’escenari a tocar amb diverses formacions. Els seus dos fills també han fet carrera musical amb diversos grups.
Santi Carullo, cantant de Los Mustang, encetarà la presentació del disc a la CavaUrpí interpretant The young ones. L’escriptor Jaume Barberà, col·laborador de Diari de Sabadell, oferirà una breu història de la música a Sabadell. Després prendrà el relleu Jordi Mourelo (guitarra i veu), amb el bateria Marc Ruiz i el baixista Little Jordi. A la tercera part del concert, actuarà el grup de David Mourelo (baix i veu), Graveyard Mutants, amb el guitarrista Julio Campos i el bateria Oscar Benavente. L’acte es clausurarà amb el Hey Jude, de Beatles.
Qui són els ‘friends’? Hi ha 19 col·laboradors. A més dels Mourelo, són: Al Sánchez, Augie Burr, Carlos Marine, Daniel Sierra, Delfín Fernández, Ferran Corbalán, Frank Andrada, Jerónimo Martínez, Joaquín Torres, Julio Campos, Litus Ruíz, Luis Martín, Miguel Talavera, Paco Pastor, Paul Kazan, Santi Carulla, Santi Picó, Sonia Gray i Ventura Sabaté.
Temporada a la CavaUrpí
La temporada a la CavaUrpí va arrencar el 23 de gener amb Manu Guix, que va exhaurir entrades amb un magnífic recital amb el piano en què va combinar alguns dels seus temes més estimats amb cançons d’artistes com Stevie Wonder, Elton Jhon i Sting. L’endemà, dissabte, va ser el torn de Lluís Coloma & Frank Muschalle. El 7 de febrer, la sala cultural acollirà el concert d’Ernest Prana, que presentarà amb entrades exhaurides el disc Torno a casa. El 14 de febrer, Laura Andrés i Roser Loscos oferiran el concert Nosaltres fem Sant Jordi.