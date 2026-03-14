La dansa esdevé protagonista a Sabadell durant aquest cap de setmana amb la nova edició del festival Dansa Metropolitana, que durant dues setmanes porta espectacles a dotze ciutats de l’àrea metropolitana. Tot i que la pluja ha estat problemàtica durant tot el matí de dissabte, la programació a la ciutat s’ha pogut mantenir gràcies al trasllat de les actuacions a un espai interior.
La jornada ha començat aquest dissabte al matí amb l’espectacle BAUNSBAK, de la coreògrafa Elvi Balboa, representat a LaSala Miguel Hernández. La peça, d’uns vint minuts de durada, proposa "un viatge físic entre l’exaltació i el col·lapse, en què el moviment constant dels intèrprets crea un paisatge sonor i visual intens". Amb jumping boots als peus, els ballarins Berta Pascual, Joan Aguilà, Joel Pradas i Marina Capel transformen els rebots i salts en part fonamental de la coreografia, transformant el terra i els sons en un instrument.
Inicialment, les actuacions estaven previstes a l’aire lliure, però les previsions meteorològiques van obligar a replantejar el format. "Entre dijous i divendres vam decidir buscar un espai alternatiu per desenvolupar l’activitat", explica Mireia Llunell, programadora del festival a Sabadell. Finalment, l’organització va optar per traslladar els espectacles a LaSala Miguel Hernández després de comprovar que s’adaptaven a les necessitats tècniques de les companyies.
Segons Llunell, el canvi s’ha fet en coordinació amb els artistes perquè les peces es poguessin representar amb garanties. "Hem parlat amb les companyies per veure si s’adequava a la fitxa tècnica i a l’espai", explica. Tot i que reconeix que el trasllat pot generar alguna incomoditat al públic, considera que és la millor opció. "És un inconvenient perquè s’han de desplaçar, però és molt millor que haver de suspendre", afirma, recordant que el cap de setmana anterior ja es van haver de cancel·lar dues propostes per manca d’alternativa.
Per a Llunell, la presència del festival a la ciutat és un element clau per a la projecció cultural de Sabadell. "Sabadell és un valor immens dins del festival", assegura. Des que la ciutat es va incorporar al projecte, s’ha consolidat com una de les seus destacades. De fet, l’any passat va ser la tercera ciutat que més va invertir en el festival, una aposta que, segons la programadora, contribueix a "visibilitzar Sabadell dins del sector de la dansa i de la cultura del país".
La programació reuneix companyies professionals i propostes diverses, des de dansa contemporània fins a peces de carrer. Llunell admet que és difícil escollir-ne només una. "Tots els espectacles que portem són meravellosos i de primer nivell", explica, destacant també les propostes vinculades a la ciutat o creades en residència a L’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu. El missatge de l’organització és clar: "És una oportunitat boníssima per veure espectacles de dansa de gran nivell i gaudir-los molt a prop."
