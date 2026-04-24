Roses exhaurides a floristeries de Sabadell per Sant Jordi

Una tradició que arrela a Sabadell. L’afluència constant de compradors als carrers, l’ambient festiu i la pulsió per regalar una rosa –una condició sine qua non per a qualsevol sabadellenc un 23 d’abril– han deixat un rastre claríssim: moltes floristeries de Sabadell han exhaurit existències abans d’acabar la jornada. Una demanda intensa que ha superat les previsions i que s’ha consolidat com una de les millors diades que recorden els floristes de la ciutat, malgrat l’eclosió de parades ambulants i “l’intrusisme professional” que fan “una competència deslleial”. “Ha anat bé, malgrat que ens han fet mal les parades ambulants no especialitzades”, apunta la Diana, des de la floristeria De color verd, de la Creu de Barberà.
L’optimisme, però, ha estat generalitzat. “Ha estat una diada de rècord, a les 16 h havíem exhaurit la rosa d’autor que havíem dissenyat conjuntament amb l’artista Assumpció Oristrell, i vam haver de preparar una altra versió, en un nou format”, expressa la floristera Laia Claramunt. Un dia que va superar amb escreix les previsions inicials i que s’ha consolidat com un dels millors 23 d’abril. A la botiga, havien posat a la venda 1.500 roses, i es van haver d’adquirir més. En total, més de 2.000 roses durant la campanya a l'establiment. La mateixa xifra que van assolir a la floristeria Maria, a l’Eixample de Sabadell: “Va anar molt bé, amb xifres similars a les de l’any passat”, exposa en Xavi.
També la Sandra Castejón, des del Racó de la Flor a la Concòrdia, fa un balanç molt positiu: “Ha estat una diada espectacular, amb molta venda... i roses exhaurides”, explica. La seva clientela, fidel any rere any, va deixar la botiga sense existències”, diu. Una diada encara millor que la de l’any anterior. “Malgrat la intrusió de les paradetes, molta gent continua apostant per la rosa de floristeria, fins al punt que hi ha gent que se’n va quedar sense rosa”, exposa. Divendres, encara cuejava la venda de roses: per als qui endarrereixen la tradició o pels qui es van quedar sense la seva rosa.