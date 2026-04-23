Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu, Eduardo Mendoza i Fernando Aramburu triomfen per Sant Jordi

El rànquing provisional de llibres més venuts del Gremi de Llibreters de Catalunya ha fet bons els pronòstics i ha coronat Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca, Òscar Andreu i Francesc Torralba en català i Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Ana Garriga i Paz Padilla, en castellà, segons les estimacions de les llibreries agremiades, que tenen en compte les vendes fins a les 6 de la tarda d'aquest dijous i incorporen, també, les dels dies previs a la diada. Atenent les dades provisionals, les vendes fixen un nou sostre i s’acosten als 27 milions d'euros, per sobre dels 26,1 milions de l'any passat. La jornada també serà recordada per un temps primaveral, amb ràfegues de vent i molèsties pel pol·len a diverses ciutats. A Sabadell, els llibreters també apunten aquests noms, i n'inclouen d'altres com la novetat literària local d'Arnau Solsona i Roger Costa per a infants: El caçador d'eclipsis.
En ficció en català destaca el nou volum de la popular Regina Rodríguez Sirvent, Crispetes de matinada (La Campana), seguint del fenomen El joc del silenci (La Campana), de Gil Pratsobrerroca i Passeig de Gràcia (Comanegra), de Roger Bastida, Premi Santa Eulàlia d'aquest any. Albert Espinosa i Carles Rebassa completen el rànquing. En no-ficció, la primera posició provisional l'ocupa el Manual de defensa del català (Univers Llibres), d’Òscar Andreu, seguit pel Premi Pla d'aquest any, Anatomia de l’esperança (Destino), de Francesc Torralba, i On neix la llum (Columna), d’Oriol Mitjà.
Quant a la ficció en castellà, Eduardo Mendoza encapçala la llista amb la seva última novel·la, La intriga del funeral inconveniente (Seix Barral), seguint de Maite (Tusquets), de Fernando Aramburu, i Comerás flores (Libros del Asteroide), de Lucía Solla Sobral. Instrucción de novicias (Blackie Books), d’Ana Garriga i Alzar el duelo (HarperCollins), de Paz Padilla, s'erigeixen en els més venuts en no-ficció.
Pel que fa a infantil i juvenil, en català sobresurt el volum Em dic Goa 10 - Quin embolic, Goa! (B de Blok), de Míriam Tirado, i en castellà Si fuéramos eternos (MR), d’Emma Gil.
Les vendes s'ajuden d'un Sant Jordi feiner
La Cambra del Llibre de Catalunya, la institució que agrupa els gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, ha valorat molt positivament la participació ciutadana i el volum de vendes de llibres d’aquesta edició. El fet que la jornada hagi coincidit, de nou, amb un dia feiner ha afavorit una participació repartida per tot Catalunya.
Tot i que encara no s’han tancat les vendes de la diada ni mecanitzat les de les parades del carrer, s’estima que la xifra de venda global s’acosta als 27 milions, una xifra esperonada per una setmana prèvia bona de vendes en què molts ciutadans han avançat les seves compres.
L’alta participació ha estat acompanyada d’un augment d’espais professionals en diferents localitats, com a resposta a l’enorme oferta de títols, dels quals l’any passat se’n van vendre 75.000.