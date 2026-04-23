Sant Jordi

Marta Farrés reivindica la cultura i anima a viure Sant Jordi als carrers

L’alcaldessa ha defensat la lectura com a “acte de resistència cultural”

  • L’alcaldessa Marta Farrés a la carpa del PSC -
Publicat el 23 d’abril de 2026 a les 13:57
Actualitzat el 23 d’abril de 2026 a les 14:10

La diada de Sant Jordi es viu amb intensitat a Sabadell, on l’alcaldessa, Marta Farrés, ha fet aquest matí una atenció als mitjans des de la carpa del PSC. En un context de ciutat plena de parades, llibres i roses, Farrés ha destacat el caràcter especial de la jornada, remarcant que “és un dia preciós, és un dia per parlar de cultura, roses, amor i de sortir al carrer i ocupar la ciutat”.

L’alcaldessa ha posat en valor el desenvolupament de la diada a la ciutat, destacant les xifres de participació, amb 108 parades de roses i 66 de llibres, i subratllant també l’impacte econòmic positiu per a floristeries i llibreters. A més, ha fet una crida a la ciutadania a participar activament en la jornada. “La cultura és més necessària que mai, i per tant recuperar aquest aspecte físic del llibre i de llegir crec que és un acte de resistència cultural”, ha afirmat Farrés.

 

Respecte a les seves preferències literàries, l’alcaldessa ha expressat el seu gust per la novel·la romàntica, mencionant autores com Sara Lark i Lucinda Riley. D’altra banda, ha admès que encara no havia comprat cap llibre aquest 23 d’abril, però ha apuntat com a possible elecció Passeig de Gràcia, de Roger Bastida.

Notícies recomenades