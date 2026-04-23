VÍDEO | Sant Jordi, una de les tradicions més estimades: "Si el 12 d'octubre és festiu, el 23 d'abril ho hauria de ser"

El Centre de Sabadell, així com diversos punts de la ciutat, s'ha omplert aquest matí de milers de persones que no han volgut perdre's la cita en una de les dates més assenyalades pels catalans. Les roses i els llibres han protagonitzat un matí marcat per uns carrers plens de parades, cues i un ritme intens de compradors buscant el seu regal. Entre carpes, punts de signatura de llibres i parades de roses de diverses entitats, els sabadellencs han gaudit d'un matí a l'altura de la diada de Sant Jordi. Hem sortit al carrer a parlar amb diverses persones perquè ens expliquessin com celebren Sant Jordi i què fan d'especial.
Shane Townsend: "Als Estats Units no tenim tradicions com aquesta"
La Shane, originària de Califòrnia, ha vingut a passar un mes a Sabadell per veure la seva parella i assegura que està enamorada de la tradició que se celebra cada 23 d'abril a Catalunya. "He sentit parlar bastant sobre la història de Sant Jordi i em sembla fantàstica", exposa. Després d'explicar-nos-la- detalladament i d'una manera molt clara la llegenda, confessa que no està acostumada a veure tanta gent amb una rosa i un llibre a la mà pel carrer i afegeix: "A Amèrica no tenim cap tradició que s'hi assembli, definitivament. La més semblant que tenim és el mercat de Nadal". Finalment, ha assegurat que explicarà als seus amics nord-americans com se celebra el dia de Sant Jordi a Sabadell: "Ja tinc el meu llibre i els estic enviant fotos als meus amics amb el sol i la rosa", ha conclòs.
Mireia Vila: "Soc de Girona i és el segon any que passo el Sant Jordi aquí"
La Mireia Vila és gironina i ja fa un parell d'anys que ve a Sabadell a passar el dia de Sant Jordi amb la meva parella. "El que més m'agrada és l'amor que es desprèn i l'ambient que hi ha als carrers, en general", diu. A part, exposa que és un dia "únic" per a ella perquè és un dia en què "pots celebrar que ets català". El que més li ha cridat l'atenció respecte a un dia de Sant Jordi a Girona és la quantitat de nens i nenes que hi ha al carrer. "Hi ha moltíssimes escoles i se'ls veus molt emocionats".
Begoña Fernández i Daniel Sáez: "Tenim molts Jordis a la família"
Per la Begoña i el Daniel, el dia de Sant Jordi engloba diverses celebracions alhora: la diada i el sant de diversos membres de la seva família. "És una festivitat molt important perquè ho celebrem amb molts Jordis que coneixem", diuen. Aprofiten per sortir a passejar, mirar llibres, comprar la rosa i, per acabar el dia, fer un bon àpat amb tots els sants del seu vincle familiar. Tot i això, però, hi ha algun any que han tardat força hores a fer els deures: "Algun dia a les 21 h encara no teníem la rosa i aquest any, de moment, encara no n'he rebut cap...". Tot i això, confia plenament que acabarà arribant.
Nicolás Fernández i Marina Vidal: "El 23 d'abril hauria de ser festiu"
"Aquest matí hem volgut venir a veure com estava el Centre i a la tarda anirem cap a Barcelona una estona", diu. Al migdia, segons diuen, encara no havia arribat la rosa, però la Marina, tot i deixar clar que "està pendent", té clar que arribarà. "No sabem quin és el millor moment per donar-la, estem esperant a escollir la millor estona del dia per fer-ho", apunta Nicolás. Exposen que per ells ha sigut un dia normal en què han hagut d'anar a treballar, encara que el Nicolás té clar que no hauria de ser així: "Si el 12 d'octubre és festiu, Sant Jordi ho hauria de ser", conclou.
Paco Casas i Mercè Vilaseca: "Fa gairebé 40 anys que passem el Sant Jordi junts"
El Paco i la Mercè asseguren que el dia de Sant Jordi és una diada "preciosa" i que celebren molt. "És un dia per no treballar", afirma, rient, el Paco. "Ens agrada molt la diada, sortir al carrer, veure les parades, estar amb la família...". Fa gairebé 40 anys que s'intercanvien llibres i roses, i aquest any no podia ser d'una altra manera. Tot i que de moment el Paco tenia el llibre i la Mercè no tenia la rosa, tots dos han assegurat que els hem enxampat mentre anaven a comprar-la. "Aquesta vegada m'he avançat, que ell ja té el llibre", apuntava, rient, la Mercè.
Sofía Martínez i Lluc Tubau: "Sempre ens ho passem molt bé per Sant Jordi"
La Sofía i el Lluc, parella des de fa més de tres anys, són uns grans amants de la diada a Sabadell. Afirmen que sempre que poden venen a passar el dia aquí perquè hi ha un ambient que els agrada. "Fem una volta per les parades, parem a cada parada, mirem els llibres, gaudir de la quantitat de gent que hi ha...", diuen. En aquest cas, ha estat el Lluc qui s'ha avançat a la Sofía: "Ja li he donat la rosa i jo encara no tinc el llibre, però sé que arribarà", confia el Lluc. La Sofia, per a la seva tranquil·litat, li ho ha confirmat.
Agustí Barrios i Mari Carmen Andelo: "Ens encanta la tradició"
"Solem venir a passejar per la Rambla. M'encanta aquesta tradició. Ja hem comprat llibres i roses per als nets, per als fills i per a nosaltres", exposen. La Mari Carmen, provinent de La Rioja, assegura que "estima la tradició" perquè fa molts anys que viu aquí i s'ha convertit en un dia molt especial. "Ara ens ajuntarem tota la família aquí, anirem a dinar i a la tarda farem el pa de Sant Jordi, com cada any", conclouen.