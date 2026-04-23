FOTOS | El Diari celebra la diada de Sant Jordi amb la ciutat

Sabadell ha tornat a viure una diada de Sant Jordi plena de vida, llibres i cultura. Una jornada especial, una oportunitat per sortir al carrer i compartir històries, paraules i emocions. Des del Diari, aquesta cita ja és una tradició: celebrar Sant Jordi amb la ciutat, obrint la festa a tothom i convertint la plaça de Ricard Simó en un autèntic epicentre cultural. Tot plegat, amb un objectiu clar: acostar la cultura al carrer i, sobretot, fer gaudir el públic.ç
Amb un ambient pensat per a totes les edats, la jornada ha començat amb una activitat dedicada als més petits: la lectura d’un conte. Escoltar una història en veu alta, gairebé en rotllana, recupera una de les essències més pures de la literatura, i ha estat, sens dubte, un dels moments més entranyables de la tarda. L’activitat, organitzada per la llibreria i cooperativa Malapeça, ha anat a càrrec de l’escriptora i contacontes Erika Zamora, que ha captivat els infants amb el relat Pampallugues. A través de la seva història, Zamora presenta als infants valors essencials com l’autoestima, l’acceptació personal i la riquesa de la diversitat. La proposta s’ha completat amb un taller creatiu en què cada infant ha pogut elaborar el seu propi mussol, una activitat que ha reforçat la idea que cadascú és diferent i únic.
La música ha arribat de la mà de la sabadellenca Berta Clapés, coneguda artísticament com a Berta Rose, una de les joves promeses de l’escena local. Amb una trajectòria que ja apunta alt (després de la seva participació en la darrera Festa Major), ha tornat a demostrar el seu talent en directe. En aquesta ocasió, ha aprofitat l’escenari per presentar una nova cançó, Nevermind; un títol que inevitablement recorda el mític àlbum de Nirvana, tot i que el seu estil se n’allunya completament. Amb una proposta sonora que beu del country i el folk, i una veu amb molta personalitat, ha aconseguit connectar ràpidament amb el públic, que en pocs minuts ja intuïa el potencial d’una artista amb projecció.
Un dels moments més singulars de la jornada ha estat el recital protagonitzat per l’actriu Rosa Renom i el traductor Joan Sellent, dos tòtems en els seus respectius àmbits. Junts han donat forma a una lectura delicada i evocadora, marcada per les remembrances, en què han fet reviure el Sabadell d’altres temps a través de textos de Marian Burguès, Francesc Trabal i Miquel Bach. Amb una selecció acurada de fragments de diferents èpoques, han construït un recorregut emocional per la memòria de la ciutat, combinant nostàlgia, ironia i pinzellades d’humor.
La jornada ha culminat amb el plat fort del dia: el concert de Roger Padrós, que ha acabat d’arrodonir una celebració que, un any més, confirma la plaça de Ricard Simó com a espai fonamental del Sant Jordi sabadellenc.
El cantautor, polinyanenc i sabadellenc d’adopció des de fa gairebé dos anys, ha ofert un directe proper i emotiu a la plaça, que per moments ha semblat quedar-se petita davant la connexió amb el públic. En una conversa prèvia sobre l’escenari, ha deixat entreveure el seu vessant més personal, assegurant que "hauria sigut més infeliç si no fos artista" i que, probablement, hauria acabat "dedicant-se a la direcció d’empreses". També ha volgut valorar el paper de família i amics en la seva trajectòria: "el suport de la gent ha estat clau en el meu èxit".
El concert ha servit també per presentar algunes peces del seu pròxim treball, L’art de coincidir. Entre elles, una inèdita, Això de viure, una cançó que reflexiona sobre la necessitat d’aturar-se enmig del ritme accelerat del dia a dia. "En la pausa es troba el secret de viure, compartir és el que ens fa humans", ha explicat abans d’interpretar-la.
No hi han faltat altres temes destacats com De tu i de mi, una de les seves cançons més conegudes, centrada en la importància de tenir algú al costat que ens sostingui, "una llumeta", en paraules del mateix artista. També ha emocionat el públic amb T’hi voldries quedar, una peça que parla del sentiment de pertinença i de trobar un lloc on sentir-se estimat, que ha volgut dedicar especialment a la ciutat. Els sabadellencs ja saben que si passen pel Diari el dia de Sant Jordi viuran experiències.