La solidaritat desfila a Sol i Padrís en una festa major de rècord

Cap de setmana de festa gran a Sol i Padrís. El barri ha tancat aquest diumenge una nova edició de la seva festa major amb un balanç molt positiu, després de tres dies intensos d’activitats que han congregat centenars de veïns i han consolidat algunes de les novetats incorporades enguany al programa.
Una de les cites més destacades ha estat la primera passarel·la solidària, celebrada diumenge a la tarda. La iniciativa ha comptat amb la participació del comerç local de moda La Rossa Llena i de les perruqueries del barri Laia Serrano i Atrévete, que des de primera hora del matí han preparat les models per a la desfilada. "Ha sigut un èxit total", ha assegurat Pilar Catalán, membre de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís. La recaptació de l’activitat, igual que la del tallat de cabells solidari i les trenes solidàries, s’ha destinat a una fundació dedicada a la investigació de la ictiosi, una malaltia minoritària que afecta una jove del barri. "Ha pogut venir la noia i tot el que es recapti serà per a la fundació de la seva malaltia", ha explicat Catalán.
Entre les novetats també ha destacat el primer 'tardeo' de la festa major. Tot i les altes temperatures de dissabte a la tarda, la proposta va reunir desenes de participants. "Va estar molt bé i els nanos van quedar molt contents", ha valorat Catalán. La jornada va continuar amb una Nit Jove que "va ser un èxit total".
El component emotiu va arribar amb la tradicional barbacoa memorial d’Eric Otero, el jove del barri que va perdre la vida en un accident de moto ara fa una dècada. "Ja fa deu anys que es fa aquesta barbacoa en record seu. S’ajunten per celebrar la seva vida, que va ser curta, però molt intensa", ha recordat la representant veïnal.
La participació també ha estat molt elevada en les activitats més tradicionals. La botifarrada popular de divendres va reunir prop de 750 persones, mentre que les exhibicions de ball en línia, country i sevillanes van omplir diferents espais del barri. Un altre dels grans encerts ha estat l’hora del conte, que va aplegar nombroses famílies. "Ha tingut un èxit molt, molt gran", ha remarcat Catalán.
Des de l’Associació de Veïns han volgut destacar especialment la feina de coordinació feta per Isabel Gallardo. "És l’ànima de tot. Ens ha organitzat, ens ha guiat i ens ha portat pel bon camí", ha afirmat Catalán, que també ha volgut agrair la implicació de tots els voluntaris. "Hem posat moltes ganes i molta il·lusió perquè el barri gaudís d’aquests dies", conclou.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: