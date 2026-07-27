FOTOS | Els Jardins del Sud ja estan acabats: per què encara no s'han inaugurat?

Els Jardins del Sud ja s'intueixen entre les tanques, però els veïns encara hauran d'esperar un parell de mesos per a poder-hi passejar. Tot i que les obres ja han finalitzat, l'obertura arribarà previsiblement al setembre "per donar temps que la vegetació arreli i es consolidi" abans de l'ús intensiu de l'espai. El nou parc, ubicat als terrenys de l'antic camp de futbol de la Peña Los Merengues i de les antigues pistes de petanca, es troba ja completament acabat i l'únic motiu pel qual encara no s'ha inaugurat és la necessitat d'esperar aproximadament uns dos mesos perquè les plantacions s'assentin correctament, segons expliquen fonts municipals al Diari.
Tanca i càmeres el 2027
Més enllà de la inauguració, el consistori ja treballa en una segona fase: la previsió és que durant el 2027 s'instal·li una tanca perimetral que permeti barrar el pas a l'incivisme al parc durant les nits, així com un sistema de càmeres de videovigilància. "L'objectiu és prevenir actes d'incivisme i vandalisme i garantir que l'espai es mantingui en bones condicions", asseguren des de l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta fórmula ja es va aplicar al Parc de les Aigües, també a petició del veïnat. "Ha tingut molt bona acollida, evita que a les nits es produeixin comportaments que puguin deteriorar o fer malbé l'espai", exposen fonts municipals.
La decisió arriba després que diversos veïns dels carrers Reis Catòlics, Concha Espina i Feijóo alertessin fa unes setmanes que algunes persones havien accedit a l'interior dels jardins tot i que l'espai continuava tancat per les obres. "Hem vist gent a l'interior dels jardins abans d'obrir-se, amb llanternes i tot. No s'amaguen", denunciava una resident de la zona, que reclamava més presència policial i que s'accelerés la instal·lació de les càmeres de videovigilància previstes. Després d'una inspecció, tècnics municipals van comprovar que no s'havien produït destrosses, tot i detectar-hi brutícia que posteriorment es va retirar.
Malgrat això, el veïnat expressava la seva preocupació pel futur del parc. "Temem que quan s'inauguri el facin malbé en un tres i no res", advertien aleshores uns residents de la zona. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'ha optat per tancar l'accés al parc, una mesura arribarà un any després de la inauguració dels nous jardins.
Els detalls del futur parc
Els Jardins del Sud ocupen una superfície d'11.000 metres quadrats i es converteixen en un nou espai verds de la zona sud de la ciutat, juntament amb el Parc Central del Vallès. El parc compta amb prop de 150 arbres, a més d'arbustiva i altres espècies vegetals, de manera que pràcticament la meitat de l'espai es destina a la vegetació. La resta del recinte es distribueix entre una àrea de jocs infantils, una rocalla de trepa amb tobogans i diverses zones d'estada pensades per al descans i la convivència. Les voreres perimetrals també s'han renovat i incorporen arbrat i paviments permeables per afavorir la infiltració de l'aigua de pluja al subsòl. El disseny incorpora, a més, espais d'ombra per reduir l'efecte d'illa de calor, un sistema de recollida d'aigües pluvials i l'adequació de murs de rocalla per afavorir la presència de microfauna.
Els Jardins del Sud són un projecte llargament esperat. L'actuació es va anunciar a l'inici de l'anterior mandat i el projecte es va aprovar a principis del 2021. Tot i que les obres es van adjudicar a finals d'aquell mateix any, mai no es van arribar a iniciar perquè el consistori va acabar rescindint el contracte amb l'empresa adjudicatària: mai van iniciar les obres. Posteriorment es va impulsar una nova licitació, que no es va poder adjudicar fins que no es va resoldre definitivament el contracte anterior. Després d'anys d'endarreriments administratius, el nou parc ara s'ha acabat fent una realitat que aviat veurà la llum.