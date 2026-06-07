El CE Sabadell ja coneix el seu últim rival per l'ascens a Segona

El CE Sabadell es troba a només dos partits de tornar al futbol professional. Els arlequinats s'han guanyat el dret a lluitar fins a l'últim dia per l'ascens a Segona Divisió després d'una demostració de col·lectivitat, des de la grada fins al camp, en una nit memorable. El conjunt dirigit per Ferran Costa va aconseguir remuntar l'eliminatòria davant del Real Madrid Castilla després del 2-0 de l'anada a Valdebebas. La rebuda de l'afició va servir per marcar el primer gol i, dins el terreny de joc, l'equip va respondre de meravella.
Joel Priego i David Astals van igualar el global en dos minuts d'embranzida passada la mitja hora de joc i, en el minut 90, el mateix Priego va definir amb sang freda amb l'exterior un intent de rematada d'Agustín Coscia per fer el tercer i capgirar definitivament el marcador i assegurar la classificació sabadellenca en una nit d'eufòria a la Nova Creu Alta, amb gairebé dotze mil espectadors. "L'operació remuntada l'ha començat l'afició. Aquest equip ha despertat el que és un sentiment arlequinat de veritat. Només puc donar les gràcies, dir que no penso oblidar en la vida el que hem viscut plegats. Entre tots hem construït un dia que en uns anys explicarem als més joves", afirmava Costa després del duel.
Precisament aquesta tornada contra el Castilla va servir per inaugurar la tornada de les eliminatòries de la primera ronda del play-off. I el rival va sortir de l'últim partit del cap de setmana, diumenge, al Ruta de la Plata, en un context i resultat força similiars. El Centre d'Esports s'enfrontarà al Zamora, que arriba després d'eliminar, amb remuntada inclosa, al Villarreal 'B'. El filial groguet es va imposar per 2-0 al Mini Estadi i el conjunt dirigit per l'exarlequinat Óscar Cano va aconseguir capgirar el global al seu estadi amb una victòria per 2-0 que li va donar la classificació després de la pròrroga.
"És futbol i no hi ha lògica que valgui. Hem analitzat tots els equips que disputen el play-off, i són duríssims. Ens faran deixar l'ànima al camp. Nosaltres ens centrem a treure el millor rendiment i lluitar per a aconseguir fer aquesta última passa", deia Costa divendres, abans de conèixer el rival. L'anada de la final per l'ascens es disputarà el pròxim dissabte, 13 de juny, a les 21 h al Ruta de la Plata. La tornada, a la Nova Creu Alta, serà el divendres següent, 19 de juny, a les 21 h en un enfrontament que servirà per decidir l'equip que competirà la pròxima temporada al futbol professional. Igual que en l'eliminatòria anterior, per la millor classificació en la competició regular, l'empat en el resultat després dels dos partits afavoriria el conjunt arlequinat.
L'equip castellà va acabar la lliga en la tercera posició del grup 1, amb 61 punts. Els zamorans van signar un molt bon tram final per segellar la seva classificació per al play-off després d'un inici ple de dubtes. Amb Cano al capdavant van aconseguir agafar el ritme de creuer i, ara, lluitaran també fins al final per ser equip de futbol professional. A la plantilla hi ha els exarlequinats Abde Damar i Ismael Athuman. L'altre equip que pujarà a Segona sortirà de l'eliminatòria entre Celta Fortuna i Ponferradina.